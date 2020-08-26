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HaberlerEğitim HaberleriOkullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? 2020 MEB okulların açılış tarihiyle ilgili son dakika gelişmeler
GeriEğitim Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? 2020 MEB okulların açılış tarihiyle ilgili son dakika gelişmeler
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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 26 Ağustos 2020 - 20:01 | 

Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman başlayacak? 2020 MEB okulların açılış tarihiyle ilgili son dakika gelişmeler

Okullar ne zaman açılacak? 2020 2021 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandı. Kademeli eğitim ile belirli öğrencilerin okul eğitimine başlayabileceğini duyuran bakanlık, yüz yüze eğitime Bilim Kurulu tavsiyeleriyle belirlenen sınıflarda 21 Eylül'de geçileceğini açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, "Biz, 21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içerisindeyiz." demişti. Son dakika genelgeye göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik eğitim programı uygulamasına 31 Ağustos tarihinde başlanacak. İşte, 2020 okulların açılış tarihi ile ilgili son dakika gelişmeler...

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Okulların durumuyla ilgili son gelişmeler milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Konuya dair sık sık bilgilendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarih ve üç haftalık uzaktan eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre, okullar 21 Eylül'de Bilim Kurulu tavsiyeleriyle belirlenen sınıflarda yüz yüze başlayacak. 31 Ağustos'ta ise uzaktan eğitim sistemine geçilecek. İşte, okulların açılış tarihi ile ilgili gelen son bilgiler... 

 

 

 

2OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz." dedi.

Selçuk sözlerini söyle sürdürdü:

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Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."

4BAKAN KOCADAN AÇIKLAMA
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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, okulların açılmasıyla ilgili şunları belirtti;

Milli Eğitim Bakanlığımız ile Bilim Komisyonumuzun özellikle eğitimle ilgilenen halk sağlığı ekibi sürekli iletişim halindeler, çalışıyorlar. Biz, 21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içerisindeyiz.

Eğitim konusunu gelecek haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı ile netleştireceklerini dile getiren Koca, "Genel anlamda 21'inde eğitimin temelde başlaması esas ama eğer salgındaki seyir farklı seyrederse, kademelendirme yöntemiyle de Milli Eğitim Bakanlığımızla bu konuyu konuşarak Bilim Kurulumuzun önerisi doğrultusunda bir noktaya gelinmiş olur." dedi.

5UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK
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UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Ağustos'ta başlayacak üç haftalık uzaktan eğitim sürecinde, tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamalarının gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 31 Ağustos 2020'de başlayacak eğitim programına ilişkin genelge yayımlandı.

Buna göre, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik eğitim programı uygulamasına başlanacak. 18 Eylül'e kadar sürdürülecek uzaktan eğitimde, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüz yüze işlenemeyen ve öğrencilerin bir üst sınıfta hazır bulunuşluk düzeylerini etkileyebilecek öğrenme eksikliklerinin giderilmesine öncelik verilecek.

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Geçen eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin üst sınıflardaki konu ve kazanımlarına temel teşkil eden "kritik konu ve kazanımlar" belirlenerek derslere ait programlar hazırlandı. İlgili kademe, sınıf ve ders adına göre bölümlenmiş programlara MEB'in "//mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek. Bakanlık, bu kapsamda, programlar ile öğretmenlere örnek olması için bu programlara yönelik elektronik ortamda 4 bin 25 sayfadan oluşan 1215 etkinlik örneği yayımladı.

Gerek yüz yüze eğitimde gerekse uzaktan eğitimde de kullanılabilecek etkinlikleri öğretmenler, ilgili dersin programında yer alan kazanımları öğrencilerin ulaşmaları kaydıyla, okulun veya öğrencinin durumuna göre, doğrudan kullanabilecek,uyarlayabilecek veya kendi etkinliğini hazırlayıp uygulayabilecek.Geçen eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine ait derslerin kritik konu ve kazanımlarına dair ders içerik videoları TRT EBA İlkokul TV, TRT EBA Ortaokul TV ve TRT EBA Lise TV kanallarında yayınlanacak.

EBA üzerinden sunulacak alt yapıyla, açık kaynaklı diğer platformlar ve özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden tüm öğretmenler tarafından canlı ders uygulamaları gerçekleştirilebilecek. Canlı ders uygulamaları, öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında devam edecekleri sınıfın öğretmenleri tarafından yapılacak. Uygulamanın hayata geçirilebilmesi için okullarda oluşacak şubelere 24-28 Ağustos tarihlerinde okul idareleri tarafından sınıf ve branş öğretmeni görevlendirilecek.

7CANLI DERSLER İÇİN ETKİNLİK ÖRNEKLERİ HAZIRLANDI
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CANLI DERSLER İÇİN ETKİNLİK ÖRNEKLERİ HAZIRLANDI

Canlı ders uygulamaları yoluyla yapılacak eğitimlerde, öğretmenlere örnek olması için programlara yönelik elektronik ortamda çok sayıda etkinlik örneği hazırlandı. Etkinlik örneklerine "//mufredat.meb.gov.tr/2019-20ikincidonem.html" internet adresinden ulaşılabilecek.

Yüz yüze eğitim başladığında 23 Mart tarihinden itibaren gerek TRT EBA TV kanalları gerekse EBA canlı ders uygulamaları veya özel okulların kendi oluşturdukları platformlar üzerinden sürdürülen eğitimlerin amacına ulaşıp ulaşmadığı sınıf öğretmenleri veya branş öğretmenleri tarafından değerlendirilecek.

Üst sınıftaki kazanımlara temel teşkil eden alt sınıf kazanımlarının öğrencilere edindirilemediği ve öğrenme eksikliğinin devam ettiğinin tespit edilmesi durumunda önce alt sınıfa ait konu ve kazanımlar işlenecek, sonrasında yeni konu ve kazanım/kazanımlara devam edilecek. Bu amaçla MEB'in hazırladığı derslere ait program haritalarından yararlanılacak.

Hayat boyu öğrenme kurumlarında görev yapan öğretmenler, 31 Ağustos itibarıyla ilgili mevzuat kapsamında görevlerine devam edecek.

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