Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı..
Okullar ne zaman açılacak sorusu koronavirüsü önlemleri kapsamında alınan tedbir ile birlikte hem öğrenciler hem de veliler tarafından internette en çok cevap arayan sorulardan biriydi. Bununla birlikte merak edilen diğer bir konu da uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek sorusuydu. Milli Eğitim BakanıZiya Selçuk uzaktan eğitimin ne kadar süre ile devam edeceği konusunda yeni tarihi açıkladı. Peki Okullar ne zaman açılacak ve uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek? İşte merak edilen soruların cevapları
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Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek sorularının cevabını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk düzenlediği basın toplantısında haftalardır merak edilen sorunun cevabını verdi. Okulların ne zaman açılacağı hem veliler hem de öğrenciler tarafından merak edilirken, Uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek, Okullar ne zaman açılacak sorularının cevapları internette en çok aranan konular arasında yerini alıyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk merak edilen soruları cevaplarken uzaktan eğitimin devam edeceği tarihi de açıkladı. Peki okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar
Bakan Selçuk, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime 31 Mayıs'a kadar devam edileceğini bildirdi.
Selçuk, şöyle konuştu:
"13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk."
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık merkez binasındaki açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Ülkemiz Corona Virüsle mücadele içinde. Aldığımız kararları paylaşıyoruz. Bilgilendirmeler şeffaf biçimde devam edecek. Alınan tüm kararların ülkemizdeki bir çok hane halkını ilgilendirdiğinin bilinci içindeyiz. Salgının başladığı tarihten itibaren uzaktan eğitime geçmenin faydalarını da görüyoruz.
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UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS'A KADAR DEVAM EDECEK
Uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Uzaktan eğitim şu anda elimizdeki tek seçenek.
Tüm çocuklarımızdan ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. 16 Mart 2020 itibariyle okullara ara verme ile birlikte bir hafta gibi kısa bir süre içinde uzaktan eğitimi hayata geçirdik.
Sınavlara hazırlanan öğrenciler en hassas olduğumuz konudur. 11 ve 12. sınıfta eğitim gören öğrencilerimizin yapay zeka destekli eğitim sistemine yoğun talebi var. EBA akademik destek platformuna kayıt olan öğrenci sayısının 1 milyona yaklaştığını söyleyebilirim.
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13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk.
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YAZ TATİLİ UZAYACAK MI?
Okulların açılması Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi içerisinde planlayıp da sonlandırabileceği bir süreç değil. Bu büyük bir süreç. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bakanlık üzerine düşen görevi dikkate alıyor. MEB olarak eğer okullar sağlık sorunları giderildiği ya da virüs ortadan kalktığı için önümüzdeki hafta açılacak desek biz buna hazırız. 30 Nisan'dan sonra olsa biz buna hazırız. Yaz tatili konusunda söylemek istediğim bir şey var. Bu süreç sadece eğitimsel bir süreç değil. Aynı zamanda ekonomik bir süreç. Turizmle, diğer üretim sektörleriyle, sosyal hayat, ticaretle ilgili. Bundan dolayı biz kararlarımızı alırken tek noktadan meseleye bakmıyoruz. Yazın da çocuklarımızın dinlemesini çok önemsiyoruz. Her şekilde telafimizi yaparız. Bu kazanımları gündeme getirmek bizim için zor bir iş değil.