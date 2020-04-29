Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim devam edecek mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı..

YAZ TATİLİ UZAYACAK MI? Okulların açılması Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi içerisinde planlayıp da sonlandırabileceği bir süreç değil. Bu büyük bir süreç. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her bakanlık üzerine düşen görevi dikkate alıyor. MEB olarak eğer okullar sağlık sorunları giderildiği ya da virüs ortadan kalktığı için önümüzdeki hafta açılacak desek biz buna hazırız. 30 Nisan'dan sonra olsa biz buna hazırız. Yaz tatili konusunda söylemek istediğim bir şey var. Bu süreç sadece eğitimsel bir süreç değil. Aynı zamanda ekonomik bir süreç. Turizmle, diğer üretim sektörleriyle, sosyal hayat, ticaretle ilgili. Bundan dolayı biz kararlarımızı alırken tek noktadan meseleye bakmıyoruz. Yazın da çocuklarımızın dinlemesini çok önemsiyoruz. Her şekilde telafimizi yaparız. Bu kazanımları gündeme getirmek bizim için zor bir iş değil.