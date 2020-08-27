Okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ayın kaçında? 2020 MEB okulların açılış tarihiyle ilgili son dakika gelişmeler
Okullar ne zaman açılacak? 2020 2021 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandı. Kademeli eğitim ile belirli öğrencilerin okul eğitimine başlayabileceğini duyuran bakanlık, yüz yüze eğitime Bilim Kurulu tavsiyeleriyle belirlenen sınıflarda 21 Eylül'de geçileceğini açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yaptığı açıklamada, "Biz, 21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içerisindeyiz." demişti. Son dakika genelgeye göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik eğitim programı uygulamasına 31 Ağustos tarihinde başlanacak. İşte, 2020 okulların açılış tarihi ile ilgili son dakika gelişmeler...
Okulların durumuyla ilgili son gelişmeler milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. Konuya dair sık sık bilgilendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarih ve üç haftalık uzaktan eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre, okullar 21 Eylül'de Bilim Kurulu tavsiyeleriyle belirlenen sınıflarda yüz yüze başlayacak. 31 Ağustos'ta ise uzaktan eğitim sistemine geçilecek. İşte, okulların açılış tarihi ile ilgili gelen son bilgiler...