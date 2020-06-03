Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi yapılacak mı?

Okulların ne zaman açılacağı ve telafi eğitimin olup olmayacağı araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayından beri devam eden uzaktan eğitimin sona ereceği tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini duyurdu. Peki okullar ne zaman açılacak?



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir.” dedi.