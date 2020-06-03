Okullar ne zaman açılacak? Telafi eğitimi yapılacak mı?
Okulların ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ‘Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır.’ dedi. Peki telafi eğitimi yapılacak mı?
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Okulların ne zaman açılacağı ve telafi eğitimin olup olmayacağı araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayından beri devam eden uzaktan eğitimin sona ereceği tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edeceğini duyurdu. Peki okullar ne zaman açılacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir.” dedi.
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TELAFİ EĞİTİMİ YAPILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okullar açıldığında yüz yüze telafiler olacak. Okul açılışı önceki dönemde, yaz tatilinde de EBA TV'de telafi için daha önceki öğrencilerimizin sahip olmadığı imkanlar sağlayacağız.” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel okulların 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını duyurdu.
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UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTİYOR?
Bakanlıktan, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir." denildi.