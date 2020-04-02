Okullar ne zaman açılacak, tatil kaç gün uzatıldı? Uzaktan eğitim ne zaman bitiyor? Bakan Selçuk açıkladı
Corona virüsü salgınına karşı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla 23 Mart tarihinde online eğitim sistemi başlatılmıştı. Uzaktan eğitim sistemiyle ilgili geçtiğimiz hafta yeni bir açıklama daha gelerek, okulların açılacağı tarih uzatılmıştı. Peş peşe gelen açıklamalar sonrası milyonlarca öğrenci ve veli, 'tatil kaç gün uzatıldı?' sorusunun cevabını sorgularken, ilkokul, ortaokul ve liselerin ne zaman açılacağı sorgulamaya başladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim ne zaman bitecek? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Ülkemizde corona virüsü yaygınlığının önüne geçmak adına eğitim ve öğretimde online sisteme geçildi. Geçtiğimiz hafta Bilim Kurumu Toplantısı sonrası açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda tatilin uzatıldığını belirterek, sınavlarla da ilgili değerlendirmelere değindi. İşte, okul tatili uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılacak? sorularının cevabını merak edenler için detaylar.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
25 Mart Çarşamba günü Bilim Kurumu Toplantısı'nın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların uzatılacağını söyledi. Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı;
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Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurlulunn önerisiyle önümüzdeki süreci bir mütted daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu.
Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım.
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LGS NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarının, //ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını bildirdi.
Bakan Selçuk, Twitter'dan 7 Haziran'da LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.
Selçuk, "LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın //ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık." ifadelerini kullandı.
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SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Sınav sistemiyle ilgili açıklama yapan Selçuk, sınavlar nasıl olacak? sorusuna şu yanıtı verdi;
Burada da ihtimaller var. Hemen, orta vadede uzun vadede açılacağı durumlar olabilir. Öğrencilerimizi mağdur etmeden, bu küresel bir sorun. Biz çözüm makamıyız. Ne tür tedbirler almamız lazım? Modellemeler yapmak lazım.