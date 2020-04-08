Okullar ne zaman açılacak? Tatil kaç güç uzatıldı? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan cevap geldi

Okullar ne zaman açılacak? sorusu, son günlerde hem veliler hem de öğrenciler tarafından internette en fazla yanıtı araştırılan konulardan oldu. Ülkemizde corona virüsü yaygınlığının önüne geçmak adına eğitim ve öğretimde online sisteme geçilmesiyle beraber, nisan ayının ortalarına gelinirken "tatil ne zaman bitecek?" sorusu da günceme geldi. İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un online eğitim sisteminin biteceği tarihle ilgili yaptığı açıklama...