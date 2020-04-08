Okullar ne zaman açılacak? Tatil kaç güç uzatıldı? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan cevap geldi
Koronavirüs mücadelesi kapsamında eğitim ve öğretime verilen aranın ardından, öğrenciler online eğitim sistemine başladı. İlk etapta iki hafta olarak kararlaştırılan okullarda tatil süresi, sonrasında yeni bir açıklama ile uzatıldı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okullların ne zamana kadar tatil edildiği Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıkladı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Tatil kaç güç uzatıldı? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların tatil edilmesiyle ilgili yapılan o açıklamanın detaylar.
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Okullar ne zaman açılacak? sorusu, son günlerde hem veliler hem de öğrenciler tarafından internette en fazla yanıtı araştırılan konulardan oldu. Ülkemizde corona virüsü yaygınlığının önüne geçmak adına eğitim ve öğretimde online sisteme geçilmesiyle beraber, nisan ayının ortalarına gelinirken "tatil ne zaman bitecek?" sorusu da günceme geldi. İşte, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un online eğitim sisteminin biteceği tarihle ilgili yaptığı açıklama...
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
25 Mart Çarşamba günü Bilim Kurumu Toplantısı'nın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk son dakika açıklamada bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların uzatılacağını söyledi. Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı;
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Eğitimde elbette kayıplar olacaktır. Elbette eksikler olacaktır. Çocuklarımızın her türlü ihtiyacı için tüm senaryolara hazırız. Bu yolculuğu koşuyu yürüteceğiz inşallah. Bilim Kurlulunn önerisiyle önümüzdeki süreci bir mütted daha uzatıyoruz. 30 Nisan tarihi ortak kararla ortaya konuldu.
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Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım.
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LGS NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarının, //ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını bildirdi.
Bizim hazırlığımız olduğu için çalışmalarımızı daha geliştirerek ihtiyaçları karşılayacağız. Zaman zaman kamuoyunu da bilgilendireceğiz. Öncelikle çocuklarımızın sağlığı bakımından anne babalarımızın dikkatli olduğunun farkındayım.
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Selçuk, "LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın //ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık." ifadelerini kullandı.