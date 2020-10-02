'Okullar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt geldi! İşte meslek liselerinin açılış tarihi!

Selçuk, şöyle devam etti:



"İlk olarak, 28 Eylül itibarıyla işletmelerde beceri eğitimi ve stajların başlayabilmesine imkan sağladık. Şimdi de uygulama eğitimlerimizi başlatıyoruz. Bizim arzumuz, bu derslerin bir an önce başlamasıydı. Çünkü meslek lisesi demek, uygulama demektir ve uzaktan eğitimde bu pratikleri uygulamak mümkün değil. Bu konuda daha fazla gecikmeden gerekli tedbirleri alıp uygulamalı derslerimize başlıyoruz. Uygulama dersleri, gruplar halinde, gerekli koruyucu önlemler alınarak yapılacak. Bu nedenle kontrolü çok rahatlıkla sağlayacağız. Mesleki ve teknik eğitimdeki öğrencilerimizin mesajlarıyla bizden yoğun talepleri vardı, onları iş sahaları ve uygulama eğitimleriyle buluşturmanın heyecanını ve sevincini yaşıyoruz."