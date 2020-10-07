Okullar ne zaman açılacak? Son dakika açıklamalar: Cumartesi eğitim olacak mı, devamsızlık uygulanacak mı? İşte son bilgiler
Okullar ne zaman açılacak sorusu ve hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı aylardır merak edilen sorular arasında yer alırken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında, "Bu aşamada da isteyenler okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek.
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili yeni kararların ayrıntılarını düzenlenen basın toplantısında açıkladı. 12 Ekim Pazartesi günü ilkokul 1'inci sınıflarla birlikte, 2, 3, 4; ortaokul 8'inci sınıf ve lise 12'nci sınıfların, köy okullarının ve özel gereksinimi olan öğrencilerin de yüz yüze eğitime başlayacağını belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:
Yeni dönemin ayrıntıları
Bakan Selçuk, ilkokulda 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlayacak olmalarından duydukları mutluluğu ifade etti. Selçuk, tüm öğrencilerle yüz yüze eğitime sağlıkla, güvenle başlayabilme temennisini dile getirerek, onlara da güzel haberi en kısa sürede verebilme arzusunda olduklarını vurguladı.
Cumartesi günü eğitim olacak mı?
Cumartesi günü de eğitim olabileceğini belirten Selçuk, "Bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım." diye konuştu.
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarını şöyle anlattı:
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"Salgın sürecinin en başından bu yana dünyadaki gelişmeleri yakından izliyor ve ülkemiz açısından da süreç planlamalarımızı yapıyoruz. Çocukları ilkokula giden, sınava hazırlanan ya da özel gereksinimi olan velilerimizin okulların açılması konusundaki yoğun çağrılarını takip ettik. Ailelerimize gösterdikleri yoğun çaba ve sabır nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Okullarımızın ne denli büyük toplumsal bir işleve sahip olduğunu bu süreçte bir kez daha gördük. Eğitim her koşulda öncelikli bir yere sahip. Bu hassasiyetle Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun değerlendirme kriterleri doğrultusunda, bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın faydasını önceleyerek, onların öğrenme kayıplarını dikkate alarak, en çok öğrenme kayıplarının nerede olduğunu dikkate alarak okullarımızda aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçiyoruz. Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar tüm kademe ve sınıflarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız.
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İKİNCİ AŞAMAYA GEÇMEK İÇİN HAZIRIZ
TRT EBA TV kanallarımız ve EBA dijital platformumuz ile 31 Ağustos Pazartesi günü yeni eğitim yılının ilk zilini çalmış olduk. Aşamalı geçiş planlamamızın ilk basamağını hayata geçirerek 21 Eylül Pazartesi günü okulöncesi eğitim öğrencilerimiz ve okulla duygusal bağ kurma ihtiyacını çok önemsediğimiz ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başlamış olduk. Hijyen ve sosyal mesafe standartları ile koruyucu, önleyici tedbirler eşliğinde okullarımızda yüz yüze eğitimdeki ilk aşamamızda üçüncü haftadayız. Süreci planladığımız gibi yönettiğimiz ve çok şükür ki iyi sonuçlar aldığımız için de ikinci aşamaya geçmek için hazırız. İlkokul 1, 2, 3, 4'üncü sınıflar, ortaokul 8'inci sınıf ve lise 12'nci sınıflarımızla, köy okullarımızın tüm kademeleriyle birlikte özel eğitim gereksinimli öğrencilerimizi de tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlatacak olmanın mutluluğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Temennimiz elbette tüm öğrencilerimizle, yüz yüze sağlıkla eğitime başlamak. Onlara da güzel haberi en kısa sürede vermeyi arzu ediyoruz.
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OKULDA KALIŞ SÜRELERİ KISALTILACAK
12 Ekim Pazartesi günü itibariyle yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimizle tıpkı ilkokul 1'inci sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerimiz haftanın iki günü okullarında olacaklar. Sınıf mevcutlarımız daha önce olduğu gibi yine Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları gruplara ayrılarak azaltılacak ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri de eskisine nazaran kısaltılacak. Bununla ilgili tüm teknik ayrıntıları bu hafta içinde tüm düzeyler ve okul kademeleri için sizlerle paylaşma imkanımız olacak. Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası önemli demiştik. Bu aşamada da isteyen velilerimiz okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Bu durumda öğrencimiz devamsız sayılmayacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrencimizin mutlaka uzaktan eğitimle devam etmesi gerekiyor. Çünkü öğrencilerimiz her koşulda müfredattan sorumlu olacaklar.
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KÖY OKULLARI AÇIK KALACAK
Denetmenlerimiz düzenli olarak sahayı denetliyor. Okullarımızda covid-19 ekipleri oluşturduk. Çocuklarımızı sağlık ve güvenle karşılamak için hazırız. Başlangıçta düşük olan okula devam oranları yükselerek yüzde 80'e yaklaştı. Köy okullarımız ilkokul ve ortaokul olmak üzere açılıyor. Mevcut az olduğunda öğrenciler en yakın eğitim merkezine taşınıyordu. Bundan böyle öğrenci sayısına bakılmaksızın velilerimizin isteğine bağlı olarak bu okullar açık kalacak. Burada merkezi karar söz konusu değil, il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre uygulamalar bölgeye göre değişecek.
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500 BİN ÖĞRENCİMİZE TABLET DAĞITILACAK
Uzaktan eğitim sürecimiz yine yüz yüze eğitimle eş zamanlı olarak devam edecek. Bazı çocuklarımız yayını kaçırabiliyor. Bu nedenle günde üç kez tekrar ediyoruz. EBA'da gerek ders anlatımları gerekse diğer kütüphaneler, canlı sınıf uygulamaları devam edecek. Erişim desteğine ihtiyacı olan öğrencilerimiz için 12 bin 111 EBA Destek Merkezi oluşturduk. Bu sayı giderek artacak. Öğrencilerimiz öğretmenlerine sorabilirler, kendine en yakın merkezi öğrenebilirler. İhtiyaç sahibi olan öğrencilerimize tablet bilgisayar sağlayacak. 500 bin öğrencimize tablet ulaştıracağız. Bir dağıtım stratejisi var. Buna göre hareket edilecek ve öğrencilerimize tabletler peyderpey dağıtılacak.
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Ailelerin eğitim düzeyi, kardeş sayısı, özel eğitim gereksinim halleri gibi bazı kriterler belirledik. Cihazların dağıtım süreci il milli eğitim müdürleri tarafından koordine edilecek ve okul yöneticileri tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak. Şu anda öğretmenlerimiz eğitimi güvenli ve sağlıklı şekilde sürdürüyorlar. EBA araçlarında, sınıflarda, her gün canlı ders yapan yüzlerce öğretmenimiz var. Öğretmenler bu işe yüreklerini koydular. Heyecanla öğrencilerini bekliyorlar. Hepimiz çocuklarımız için buradayız, yan yanayız. İnşallah önümüzdeki hafta ilköğretimdeki tüm çocuklarımızı ortaokul 8'inci sınıf ve 12'nci sınıf öğrencilerimizi, özel eğitim alanındaki öğrencilerimizi hep birlikte karşılayacağız. Tüm evlatlarımızı okullarımızla buluşturma gayreti içindeyiz. Öğretmenlerimizle okullarımızla, dikkatimizle, özverimizle biz hepimiz buna hazırız. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle."
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ÜÇÜNCÜ AŞAMA İÇİN DEĞERLENDİRMELER SÜRÜYOR
Toplantının sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan, önümüzdeki haftalarda tüm sınıfların yüz yüze eğitimi için değerlendirmeler yapılacağını belirterek, “Üçüncü aşamada hangi kademelerin yüz yüze eğitime başlayacağına ilişkin değerlendirmeler verilere dayalı olarak yapılıyor. İki hafta içerisinde okula başlayan ve okula devam eden çocuklarımızın kendilerinde, çevrelerinde temas ve pozitif durumu tek tek inceleniyor. Buna göre karar veriliyor. Her gün istişarelerimiz söz konusu” dedi.
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Meslek liselerinde yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Açıklamada, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencilerinin 5 Ekim Pazartesi'den itibaren başlatılamasına ilişkin bilgilere de yer verildi.
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu meslek ve Anadolu teknik programı öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitim/staj uygulamaları 28 Eylül'de başlamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen yazı doğrultusunda mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, 5 Ekim Pazartesi gününden itibaren tüm sınıf seviyelerinde tüm alan ve dallarda yüz yüze uygulama eğitimlerine başlayacak.
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Yüz yüze uygulama eğitimlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için gerekli tedbirler de alındı. Buna göre öğrencilere, okulda geçirdikleri ders içi/dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirmeler yapılacak. Okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından takibinin yapılarak okuldaki yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre gerekli bilgilendirmeler yapılacak.
Uygulama eğitiminin tüm ayrıntıları, salgın tedbirleri doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Buna göre öğrenciler, gruplara ayrılacak, her ders saati 30 dakika, teneffüsler 10 dakika, öğle arası da 45 dakika olacak.
Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze yapılırken, teorik dersler ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek. Ayrıca yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal derslerinin süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilmesi; haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders sürelerinin alan zümre öğretmenlerince belirlenmesi sağlanacak.