Okullar ne zaman açılacak? Son dakika açıklamalar: Cumartesi eğitim olacak mı, devamsızlık uygulanacak mı? İşte son bilgiler

"Salgın sürecinin en başından bu yana dünyadaki gelişmeleri yakından izliyor ve ülkemiz açısından da süreç planlamalarımızı yapıyoruz. Çocukları ilkokula giden, sınava hazırlanan ya da özel gereksinimi olan velilerimizin okulların açılması konusundaki yoğun çağrılarını takip ettik. Ailelerimize gösterdikleri yoğun çaba ve sabır nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Okullarımızın ne denli büyük toplumsal bir işleve sahip olduğunu bu süreçte bir kez daha gördük. Eğitim her koşulda öncelikli bir yere sahip. Bu hassasiyetle Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun değerlendirme kriterleri doğrultusunda, bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın faydasını önceleyerek, onların öğrenme kayıplarını dikkate alarak, en çok öğrenme kayıplarının nerede olduğunu dikkate alarak okullarımızda aşamalı olarak yüz yüze eğitime geçiyoruz. Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar tüm kademe ve sınıflarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız.