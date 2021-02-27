Okullar ne zaman açılacak? Sınavlar iptal mi edildi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 1 Mart için iptal açıklaması
Okulların açılış tarihi ve sınavlarla ilgili Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan son dakika açıklamalar geldi. CNN Türk'te 5N1K'da Cüneyt Özdemir'in sorularını cevaplayan Bakan Selçuk, sınavlar iptal mi oldu, sorusuna, "Çok riskli şehirlerde sınav yapmayacağız. Konular zaten sınırlı" şeklinde yanıt verdi. Okullarla ilgili karara da değinen Selçuk konunun Kabine Toplantısı'nda ele alınacağını bildirdi. Yüz yüze sınavlarla ilgili MEB daha önce 1 Mart tarihini işaret etmişti. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, sınavlar ve yüz yüze eğitimle ilgili MEB'den gelen açıklamalardan öne çıkanlar.
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Okulların açılış tarihi ve sınavların iptal olup olmayacağı sorularına yanıt olarak bir son dakika açıklaması geldi. Yüz yüze eğitimde son dakika gelişmeleri binlerce öğrencinin ve velinin gündemindeydi. Pandemi döneminde eğitimlerine uzaktan devam eden ve sınavlarını online gerçekleştiren öğrenciler, yapılan açıklamalar ardından 1 Mart kararlarını araştırıyordu. Okulların açılması ve sınavlar için 1 Mart tarihi işaret edilmişti.
BAKAN SELÇUK'TAN CANLI YAYINDA AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, soruları cevapladı. Selçuk yüz yüze sınavlarla ilgili şunları söyledi;
Sınav sadece liselerle ilgili söz konusu. Yeniden düşünür müsünüz şeklinde bir öneri olarak görüyoruz biz bu tartışmaları. Ama bizim eğitim bilimleriyle ilgili bir akademik kurulumuz var. Sonuçta bir karara varıyoruz. İlkokul ve ortaokulda sınavın olmaması yönünde ortak bir karar çıktı. Neden lisede olması gerekiyor da ilkokulda olmaması gerekiyor? Çünkü ilkokulun daha farklıdır, ilkokullarda karne notu vermiyoruz. Ama lisenin akademik hedefleri daha yüksek. Bizim destekleme yetiştirme kurslarımız ağustostan beri açık. Çocuklarımızın geleceğe dönük yapmaları gereken ödevler var. Eylülden 1 Kasım'a kadar olan döneme kadar bir karne notu vermek istiyoruz. Okullar kapanmadan önce %40'ı da sınava girdi. Şu ilde risk yüksek olduğu için okullar açılmayacak dendiğinde sınavlar zaten olmayacak. Sınavların yapılması için ortam müsait. Çok riskli şehirlerde sınav yapmayacağız. Konular zaten sınırlı. Eğer sınav varsa çocuklar hiç bırakmıyor, takip ediyor. Ama hiç sınav yok derseniz bu sefer düşüyor. Eğer sınav varsa çocuklar hiç bırakmıyor, takip ediyor. Ama hiç sınav yok derseniz bu sefer düşüyor. Çocukların en az yarısı 'Lütfen sınav olsun, bizim çalışmamızın karşılığı olsun' diye ısrar ediyorlar.
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Önümüzdeki dönemde okullarla ilgili kararları kim açıklayacak?
Ayrıntısı pazartesi Kabine'de konuşulacak. Ama genel fotoğraf şu: Her hafta Sağlık Bakanlığı son 7 günde 100 binde görülen vakayı açıklayacak. 4 basamakta ayrılmış olan risk gruplarının hangisinde hangi şehirlerin olduğu belirlenmiş olacak. O şehrin valisi ve İl Hıfzısıhha Kurulu o ilde okulun kapatılması veya açılmasıyla ilgili karar alabilecek. 'Yerinde Karar'dan kasıt bu, önümüzdeki haftadan itibaren süreç bu şekilde işleyecek.
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MEB'DAN YAZILI AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığı, "1 Mart'ta eğitim öğretime geçişi planlanan tüm okullarda yüz yüze eğitim ve sınavlara 2 Mart'ta illerin salgın koşullarına göre başlanacak." açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1 Şubat 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda, resmi ve özel tüm ana sınıfları, ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar ile özel eğitim okul ve sınıflarında 1 Mart itibarıyla yüz yüze eğitime başlanılacağı ve ayrıca illerin salgın koşullarındaki durumlarına bağlı olarak il bazlı kararların da alınabileceğinin kamuoyuna açıklandığı hatırlatıldı.
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Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan "İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası"nın güncellenme takvimi ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlerin Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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"1 Mart Pazartesi günü eğitim öğretime geçişi planlanan resmi ve özel tüm okullarımızda yüz yüze eğitime ve sınavlara, 2 Mart Salı günü illerin salgın koşullarına göre başlanılması kararlaştırılmıştır. 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca 'yerinde karar' uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecektir."