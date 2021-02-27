Okullar ne zaman açılacak? Sınavlar iptal mi edildi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 1 Mart için iptal açıklaması

Okulların açılış tarihi ve sınavların iptal olup olmayacağı sorularına yanıt olarak bir son dakika açıklaması geldi. Yüz yüze eğitimde son dakika gelişmeleri binlerce öğrencinin ve velinin gündemindeydi. Pandemi döneminde eğitimlerine uzaktan devam eden ve sınavlarını online gerçekleştiren öğrenciler, yapılan açıklamalar ardından 1 Mart kararlarını araştırıyordu. Okulların açılması ve sınavlar için 1 Mart tarihi işaret edilmişti.



BAKAN SELÇUK'TAN CANLI YAYINDA AÇIKLAMA



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, soruları cevapladı. Selçuk yüz yüze sınavlarla ilgili şunları söyledi;



Sınav sadece liselerle ilgili söz konusu. Yeniden düşünür müsünüz şeklinde bir öneri olarak görüyoruz biz bu tartışmaları. Ama bizim eğitim bilimleriyle ilgili bir akademik kurulumuz var. Sonuçta bir karara varıyoruz. İlkokul ve ortaokulda sınavın olmaması yönünde ortak bir karar çıktı. Neden lisede olması gerekiyor da ilkokulda olmaması gerekiyor? Çünkü ilkokulun daha farklıdır, ilkokullarda karne notu vermiyoruz. Ama lisenin akademik hedefleri daha yüksek. Bizim destekleme yetiştirme kurslarımız ağustostan beri açık. Çocuklarımızın geleceğe dönük yapmaları gereken ödevler var. Eylülden 1 Kasım'a kadar olan döneme kadar bir karne notu vermek istiyoruz. Okullar kapanmadan önce %40'ı da sınava girdi. Şu ilde risk yüksek olduğu için okullar açılmayacak dendiğinde sınavlar zaten olmayacak. Sınavların yapılması için ortam müsait. Çok riskli şehirlerde sınav yapmayacağız. Konular zaten sınırlı. Eğer sınav varsa çocuklar hiç bırakmıyor, takip ediyor. Ama hiç sınav yok derseniz bu sefer düşüyor. Eğer sınav varsa çocuklar hiç bırakmıyor, takip ediyor. Ama hiç sınav yok derseniz bu sefer düşüyor. Çocukların en az yarısı 'Lütfen sınav olsun, bizim çalışmamızın karşılığı olsun' diye ısrar ediyorlar.