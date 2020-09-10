Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılışı 12 Ekim'e ertelendi iddiası
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren okullar ne zaman açılacak sorusu ile ilgili detaylar netlik kazanmaya devam ediyor. Normal şartlar altında 21 Eylül tarihinde açılacağı açıklanan okullar ile ilgili detaylar belli oldu.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile okulların belirli kurallar dahilinde açılacağını açıkladı. Diğer taraftan gündemdeki bir diğer iddia ise tüm sınıfların 12 Ekim'de açılacağı şeklinde oldu. Peki, Okullar ne zaman açılacak? 12 Ekim iddiaları doğru mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Okullar ne zaman açılacak sorusu ile ilgili detaylar netleşmeye devam ediyor. Sınıf mevcutlarının ve okulda kalış sürelerinin azaltılacağı yüz yüze eğitim döneminde, okul servisleri de bu kurala riayet edecek. Okulların açılmasıyla birlikte veliler isterse çocuğunu okula göndermeme mazeretini beyan edebilecek. Uzaktan eğitime devam eden öğrenci devamsız olarak nitelendirilmeyecek. Peki, okullar ne zaman açılacak ve tüm sınıfların eğitime başlamasında 12 Ekim iddiaları gerçeklik ifadesi taşıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
2
Abone Ol
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullar ne zaman açılacak sorusuna en net cevap, Bakan Selçuk tarafından geldi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız." ifadelerini kullandı.
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Eylül Pazartesi günü "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak okullarda yüz yüze eğitim öğretime başlanacağını belirtti.
Salgın sürecinin başından bu yana dünyayı izlediklerini ifade eden Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar aldıklarını vurguladı.
3
Abone Ol
12 EKİM'DE OKULLAR AÇILACAK İDDİALARI DOĞRU MU?
Bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gittiklerine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:
"Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız. Buna göre, 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece halihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz. "
Bakan Selçuk'un bu ifadelerinde vurguladığı üç haftalık değerlendirme sürecinin son günü 12 Ekim'e denk gelmektedir. Bu nedenle bazı kesimler tarafından 12 Ekim tarihi tüm sınıflar için okulların açılacağı tarih olarak yorumlanmıştır.
4
Abone Ol
OKULA KALIŞ SÜRELERİ AZALTILACAK
Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızasının önemli olduğunu belirten Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır. Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak, azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkanları bir arada kullanılarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır. Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri alıyoruz. Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız. "
Bakan Selçuk, uzaktan eğitimle ilgili EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu üzerinde çok yoğun ve sıkıntısız işleyen bir altyapı bulunduğunun altını çizdi.
Uzaktan eğitimde canlı derslere öncelik verdiklerini ve öğrenci ile öğretmene dijital ortamda eş zamanlı ve interaktif ders yapabilme imkanı sağladıklarını belirten Selçuk, 1'inci sınıf öğrencilerine uzaktan eğitimi sevdirebilmek için de oyun tabanlı dijital içerikler hazırladıklarını ifade etti.
Bakan Selçuk, "Şu an tek gayemiz, evlatlarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül’de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız." değerlendirmesinde bulundu.