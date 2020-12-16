Okullar ne zaman açılacak? Okullar yüz yüze açılacak mı? Bakan Selçuk’tan açıklama
Okulların yüz yüze eğitim ile açılıp açılmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında kademeli şekilde yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından ara tatile giren öğrenciler daha sonra eğitimlerine uzaktan devam etmeye başladılar. Peki okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte Bakan Selçuk’un açıklamaları…
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Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Uzaktan eğitim sürecine geçilmesinin ardından gözler yüz yüze eğitim açıklamalarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son açıklamada, ‘Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz.’ dedi. Bakan Selçuk daha önce yaptığı açıklamada 4 Ocak 2021'den itibaren geçilip geçilemeyeceğine yönelik ve yarıyıl tatili ile ilgili sorulara yanıt vermişti. İşte konu ile ilgili detaylar…
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son açıklamada, ‘Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz.’ dedi.
Bakan Selçuk 11 Aralık’ta yaptığı açıklamada, okullarda yüz yüze eğitime başlama sürecine ilişkin konunun kabine toplantısında tekrar değerlendirmeye alınacağını bildirmişti. Okullarda yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021'den itibaren geçilip geçilemeyeceğine yönelik soru üzerine Selçuk, bu konuda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile sürekli temas halinde olduklarını vurguladı.
Günlük vaka sayısının hangi noktaya düşmesi durumunda okulların açılabileceğiyle ilgili Bilim Kurulunun bir önerisi olup olmadığı sorulan Selçuk, bazı sayıların bulunduğunu ama bu konunun sadece vaka sayısı değil, toplumsal davranış, hastanelerin durumu gibi unsurlarla da ilgili olduğunu vurguladı.
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Selçuk, "Salgının seyrinde yukarı yönlü yükselişte okulların açık olmasının çok fazla etkisi yok muydu?" sorusuna karşılık, "Bunu, Sağlık Bakanımız da Bilim Kurulundan bazı hekimlerimiz de ifade ettiler, bizim gözlemlerimiz de o yönde yani okulun dramatik bir etkisi yok. Çevredeki ilişkiler ve etkileşimler sonucu ortaya çıkan bir durum söz konusu. Yoksa biz anasınıfı, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12. sınıfları günlük olarak izliyoruz ve bakıyoruz artışlara. Bir de Türkiye genelindeki artışlara bakıp karşılaştırma yapıyoruz." açıklamasında bulundu.
Bakan Selçuk, "4 Ocak, bizim için umut vadeden iyimser bir tahmin." açıklamalarının anımsatılması üzerine, "Burada ifade etmek istediğim şey şu; okulların bir an önce açılmasını isteyen bir bakış açım var. Çünkü çocuklarımızın sadece öğrenme kayıpları değil sosyal, duygusal kayıpları da çok önemli. Velilerimizin içinde bulunduğu sıkıntıların farkındayız. Onlar çok önemli." ifadesini kullandı.
"Bütün bunlara baktığımızda 4 Ocak bu tablo içerisinde iyimser bir tahmin. Yani bir problem kalmadı açabiliriz cümlesini rahatlıkla kuramadığımız bir tarih ama bunu izleyeceğiz, göreceğiz." diyen Selçuk, tüm olasılıkları dikkate aldıklarını ve ardından bir karar sürecinin ortaya çıktığını anlattı.
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Selçuk, "Büyük bir olasılıkla yine bazı kısmi çözümlemeler hayata geçecek. 4 Ocak'ta tamamen açılabilir mi açılamaz mı ya da kısmen hangileri açılabilir hangileri açılamaz. Özellikle küçük yaştaki çocuklarımıza yönelik olarak bilim insanlarının hep söylediği şey çok düşük bir risk. Bazı alerjik sorunları, astımla ilgili bazı sıkıntıları olan çocuklarımızla alakalı birtakım konular var. Zaten isteğe bağlı olduğu için oralarda da tedbir alma imkanımız var. Bunları birlikte yeniden değerlendireceğiz ama ara ara da görüşüyoruz." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 4 Ocak'ta okulların tümüyle açılması kararı alınması, süreç ve verilerin bunu göstermesi durumunda, hazır olduklarını ama kısmen açılması ile ilgili bir durum söz konusu olursa da hangi yaş grupları, hangi okullar olacağı ile ilgili gereken hazırlıkların yapıldığını söyledi.
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YARIYIL TATİLİ ÖNE ÇEKİLEBİLİR Mİ?
Hazırlık senaryoları içinde yarıyıl tatilinin öne alınmasının söz konusu olup olmadığıyla ilgili Bakan Selçuk, ‘Tabi var. Bu gerek sınavlar açısından gerek yapılabilecek iş ve işlemler konusunda var. Gerekse salgının seyriyle alakalı olarak var. Bizim iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır.’ açıklamasında bulundu.