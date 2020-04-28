Okullar ne zaman açılacak, okullar yazın devam edecek mi? Üniversiteler ne zaman başlayacak?
"Okullar ne zaman açılacak?" sorusu gündemde yer almaya devam ederken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihle ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce okulların açılacağı tarihi 30 Nisan olarak açıklayan Bakan Selçuk, söz konusu tarih yaklaşırken, yaptığı son değerlendirmede, "Yani mayıs ve haziran ayları için planlamalarımız var ama temmuz ve ağustos ayı için çok fazla bir planlama üzerinde çalışmıyoruz." dedi. Üniversitelerde online eğitimlerini sürdüren öğrenciler de YÖK'ten yapılacak net açıklamaya odaklandı. Peki, okulların açılacağı tarih belli oldu mu? okullar yazın devam edecek mi? Üniversiteler ne zaman başlayacak? İşte, o konular hakkında merak edilen bazı bilgiler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Okulların ne zaman açılacağı ve üniversitelerin ne zaman eğitime başlayacağı merak edilen konular arasında yerini aldı.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Corona virüsü önlemleri konusunda okulların 30 Nisan'a kadar eğitim vermeyeceğini açıklamıştı. Belirlenen tarihin yaklaşmasıyla birlikte okulların açılış tarihi yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kısa bir süre önce katıldığı canlı yayında okulların durumuyla ilgili değerlendirmede bulunmuştu. Peki, okullar ne zaman açılacak? Tatil uzayacak mı? Üniversiteler ne zaman başlayacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak kabinede ana gündem konularından biri de okulların durumu. Kabinede, okullarda 30 Nisan’da sona erecek olan uzaktan eğitime devam sürecinin uzatılması ve cuma gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının 3 gün olarak uygulanması formülü ele alınacak.
2
EYLÜL VE EKİMİ İŞARET ETTİ
Okulların 30 Nisan'da açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, bunun MEB'in sonlandıracağı bir süreç olmadığını, virüsün seyrine bağlı olduğunu ve her türlü duruma hazır olduklarını vurguladı. Bilim Kurulunun bu konudaki tavsiyelerinin önemine işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:"Bu konuda ne olursa biz ne zaman ne yaparız konusunda hazırlıklarımız var. (Telafi eğitimleri) Temmuz ve ağustosu çok düşünmüyoruz, çok planlamıyoruz. Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız, daha baskın ama böyle bir kriz durumunda dünyanın yaptığı işler gibi biz de senaryo ve takvim neyi gösterirse ona göre düzenlememizi yapacağız. Yaz ayları için bir planlamamız açıkçası yok. (Eylül ve ekim) daha ağır basıyor ve onun öncesindeki dönem için çalışmalarımız var. Yani mayıs ve haziran ayları için planlamalarımız var ama temmuz ve ağustos ayı için çok fazla bir planlama üzerinde çalışmıyoruz." Selçuk, bu konudaki sözlerine açıklık getirirken, telafi eğitimlerinin temmuz ve ağustos aylarında olmayacağını söyledi. ''Ama mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var. Bu çerçevede, Bilim Kurulu tavsiye ederse ve Türkiye'nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs, haziran ayında okulu açarız." diyen Selçuk, mayıs ve haziranın devreden çıkması gibi bir şeyin şu an kesinlikle söz konusu olmadığını kaydetti.Sınıf geçme üzerine bir soruya karşılık Bakan Selçuk, "Diyelim ki ikinci dönem ders olmadı, dolayısıyla sınıf geçmeyle ilgili herhangi bir şey ikinci dönemden tabii ki söz konusu olmayacak. Telafi eğitimi hızlandırılmış ve biraz kısaltılmış biçimde yapılır. O süreçte sınıf geçmeye ilişkin bir işlem çok doğru olmayabilir. Bununla ilgili mevzuat altyapımızı da çalışıyoruz. Bu konu, bizim için net bir konu. Yani birinci dönemin konuları ve notları var, bunun üzerinden bir değerlendirme yapacağız." yanıtını verdi.
3
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 13 Mart'ta eğitime verilen aranın ardından, yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan, sağlıklı yürütülebilmesi için YÖK toplantısında alınan karar doğrultusunda 23 Mart'ta üniversitelerde uzaktan eğitim dönemi başladı. ÜNİVERSİTELERE YAZ OKULU OLACAK MI? Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK'te düzenlediği basın toplantısında, 12 Mart'ta devletin kararıyla üniversitelerin de diğer okullar gibi eğitim öğretime ara verdiğini anımsattı.Eğitim öğretimin kesintiye uğramaması ve uygulamada birlik düşüncesiyle 23 Mart itibarıyla verilen aranın sonlandırıldığını ve bir hafta sonra dijital ortamda, uzaktan ve açıktan öğretimle başlatıldığını hatırlatan Saraç, koronavirüs salgınının Çin'de ciddi boyutlara ulaşmasından itibaren dünyada yükseköğretim alanında iyi olan ülkelerin açıklamalarını ve uygulamaya sokmaya çalıştıkları önerileri mercek altına aldıklarını, iyi örnekleri aradıklarını söyledi.
4
YÖK Başkanı Yekta Saraç, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bizler de biliyoruz ki uzaktan öğretim ve dijital öğretim yöntemleri örgün öğretimin asla alternatifi olamaz. Üniversite hayatı eşsiz bir sosyalleşme ortamıdır. Fakat sevgili öğrencilerimiz, yaşadığımız bu olağanüstü günlerde örgün öğretime ara vermek durumundayız. Bu süreçte dijital imkanlardan sizler için sonuna kadar istifade etmek istiyoruz.Bazı programlar uzaktan öğretimle, açık öğretimle sürerken bazıları yaz okuluna kalabilir. Bu yeni durumu kabullenmek durumundayız. Ayrıca her bir programın doğası nasıl farklı bir talebelik öngörüyorsa burada da üniversitelerimizin bölümden bölüme farklı uygulamalarını anlayışla karşılamanızı istiyoruz. Bu uygulamalarda önceliğin sizlerin sağlığınız olduğunu, ülke çapında bir pişmanlığa düşülmemesi için bu tedbirlerin alındığını lütfen bilin."Türk yükseköğretim sisteminin pek çok konuda çok geniş tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Saraç, konuşmasını şöyle tamamladı:"Yaz okulu da bunlardan birisi. Yaz okulları öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması, başarısızlıklarını bir şekilde telafi etmeleri veya birtakım kendi ellerinde olmadan devamsızlıklarını telafi etmeleri için öngörülmüş, sisteme kazandırılmış bir husus. Yaz okulu tecrübesi bu zorlu günlerde yaz öğretimi sürecine evrilerek, üniversitelerimizin bu sıkıntılı günleri aşmasına da yardımcı olacaktır."