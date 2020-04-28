Okullar ne zaman açılacak, okullar yazın devam edecek mi? Üniversiteler ne zaman başlayacak?

EYLÜL VE EKİMİ İŞARET ETTİ Okulların 30 Nisan'da açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, bunun MEB'in sonlandıracağı bir süreç olmadığını, virüsün seyrine bağlı olduğunu ve her türlü duruma hazır olduklarını vurguladı.

Bilim Kurulunun bu konudaki tavsiyelerinin önemine işaret eden Selçuk, şöyle konuştu:"Bu konuda ne olursa biz ne zaman ne yaparız konusunda hazırlıklarımız var. (Telafi eğitimleri) Temmuz ve ağustosu çok düşünmüyoruz, çok planlamıyoruz. Bizim öncesinde ve sonrasındaki dönemlere ilişkin çalışmalarımız, daha baskın ama böyle bir kriz durumunda dünyanın yaptığı işler gibi biz de senaryo ve takvim neyi gösterirse ona göre düzenlememizi yapacağız. Yaz ayları için bir planlamamız açıkçası yok. (Eylül ve ekim) daha ağır basıyor ve onun öncesindeki dönem için çalışmalarımız var. Yani mayıs ve haziran ayları için planlamalarımız var ama temmuz ve ağustos ayı için çok fazla bir planlama üzerinde çalışmıyoruz."

Selçuk, bu konudaki sözlerine açıklık getirirken, telafi eğitimlerinin temmuz ve ağustos aylarında olmayacağını söyledi. ''Ama mayıs ve haziran üzerinde, eylül ve ekim üzerinde yoğun bir planlamamız, çalışmamız var. Bu çerçevede, Bilim Kurulu tavsiye ederse ve Türkiye'nin genel durumu müsait olursa elbette biz mayıs, haziran ayında okulu açarız." diyen Selçuk, mayıs ve haziranın devreden çıkması gibi bir şeyin şu an kesinlikle söz konusu olmadığını kaydetti.Sınıf geçme üzerine bir soruya karşılık Bakan Selçuk, "Diyelim ki ikinci dönem ders olmadı, dolayısıyla sınıf geçmeyle ilgili herhangi bir şey ikinci dönemden tabii ki söz konusu olmayacak. Telafi eğitimi hızlandırılmış ve biraz kısaltılmış biçimde yapılır. O süreçte sınıf geçmeye ilişkin bir işlem çok doğru olmayabilir. Bununla ilgili mevzuat altyapımızı da çalışıyoruz. Bu konu, bizim için net bir konu. Yani birinci dönemin konuları ve notları var, bunun üzerinden bir değerlendirme yapacağız." yanıtını verdi.