Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı, telafi eğitimi ne zaman?
Okulların 1 Haziran’da açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime devam eden öğrenciler okulların ne zaman açılacağını öğrenmek istiyorlar. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız.” dedi ve tarih ile ilgili bilgi verdi.
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Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. 2020 yılında okullar açılacak mı? Koronavirüs önlemleri kapsamında öğrenciler mart ayında yapılan ara tatilin ardından uzaktan eğitime başladılar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarih ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, “Bizim için 1 Haziran hedef. Hayatın normalleşmesini istiyoruz. Bilimin bir yol göstericiliği var. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması Eylül'e kalır.” dedi. İşte konu ile ilgili detaylar…
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulis programında gündeme dair açıklamalar yaptı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından satır başları; Dünya genelinde okulların açılış raporlarını takip ediyoruz. Türkiye'nin sağlık açısından verilerin neler gösterdiği bilim kurulunun neler söyleyeceği sadece Türkiye'nin iyileşmesi yetmiyor. Hepsini analiz ediyoruz. Bizim için 1 Haziran hedef. Hayatın normalleşmesini istiyoruz. Bilimin bir yol göstericiliği var. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması Eylül'e kalır. Ya da kısmı kısmı açılmalar olabilir. Seçeneklere bakıyoruz. Listelerimizi oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığı bunu tek başına karar almıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı İçişleri bakanlığı hep beraber karar alıyoruz. Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız. Okula dönüşten sonraki bir yılın her anlamda hazırlığını yapıyoruz. Velilerin endişelerini dikkate alıyoruz. Öğrencilerden okulların açılması yönünde talep alıyoruz.
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LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
4 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısının ardından sınavın yeni tarihi belli oldu. LGS 20 Haziran tarihinde yapılacak.