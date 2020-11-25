Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? MEB’ten uzaktan eğitim açıklaması

UZAKTAN EĞİTİMİN DETAYLARI Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır" dedi.



Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte 112 branşta 812 öğretmenin görev yaptığı, 13 stüdyoda 1653 ders videosunun hazırlanarak yayına sunulduğu TRT EBA Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarının haftalık ders programlarını 18 milyon öğrenci velisinin cep telefonlarına kısa mesaj servisiyle ulaştıracaklarını da bildiren Selçuk, ders yayınlarının öğrencilerin telafi ve pekiştirmelerine imkan sağlamak için günde üç kez tekrarlanarak ekrana gelmeye devam edeceğini söyledi.