Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? MEB’ten uzaktan eğitim açıklaması
Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında aşamalı şekilde başlatılan yüz yüze eğitimin ardından öğrenciler 16 Kasım’da ara tatile girdiler. Ara tatilin ardından eğitimin uzaktan devam edeceği ile ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapıldı. Bakan Selçuk açıklamasında 20 Kasım Cuma gününden itibaren hangi tarihe kadar okulların eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğini duyurdu. Peki okullar açılacak mı? İşte detaylar
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Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Okullar ara tatilin ardından koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitimin yoluyla öğrenime devam etmeye başladılar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili açıklama yaptı ve detayları duyurdu. Bakan Selçuk açıklamasında, ‘20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz.’ dedi.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamasında, ‘20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz.’ dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' konusunda genelge gönderildi. MEB'den gelen genelgede, ''4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır.'' ifadeleri kullanıldı.
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UZAKTAN EĞİTİMİN DETAYLARI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır" dedi.
Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte 112 branşta 812 öğretmenin görev yaptığı, 13 stüdyoda 1653 ders videosunun hazırlanarak yayına sunulduğu TRT EBA Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarının haftalık ders programlarını 18 milyon öğrenci velisinin cep telefonlarına kısa mesaj servisiyle ulaştıracaklarını da bildiren Selçuk, ders yayınlarının öğrencilerin telafi ve pekiştirmelerine imkan sağlamak için günde üç kez tekrarlanarak ekrana gelmeye devam edeceğini söyledi.