Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı?

Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayında başlayan uzaktan eğitim devam ediyor. Öğrenciler EBA ve TRT üzerinden derslerini takip ediyorlar. Uzaktan eğitimin sona ereceği tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Peki okullar ne zaman açılacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Okulların ne zaman açılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında önce çekilen ara tatilin ardından başlayan uzaktan eğitimin ardından yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada yeni eğitim öğretim yılının eylül ayında başlayacağını duyurdu.
2
Abone Ol
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir.” dedi.
3
Abone Ol
UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTİYOR?
Bakanlıktan, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Salgın tedbirleri kapsamında 23 Mart Pazartesi günü TRT EBA TV ekranlarından başladığımız uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecektir." denildi.