Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı?

Okulların ne zaman açılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında önce çekilen ara tatilin ardından başlayan uzaktan eğitimin ardından yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada yeni eğitim öğretim yılının eylül ayında başlayacağını duyurdu.