Okullar ne zaman açılacak, okullar 17 Mayıs'ta yüz yüze açılacak mı? MEB'den okullarda uzaktan eğitim açıklaması...
Okullar ne zaman açılacak sorusu için beklentiler 17 Mayıs tarihine yönelirken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş açıklama geldi. Tam kapanmanın sona ereceği pazartesi gününe kadar MEB okullarda uzaktan eğitim karar almış, yeni yol haritasının da ilerleyen günlerde açıklanacağını bildirmişti. Milyonlarca veli ve öğrenciyi ilgilendiren okullar ne zaman açılacak? sorusuna yönelik MEB'den gelen açıklamada 17 Mayıs tarihinde ilkokul, lise ve ortaokul dahil tüm kademelerde uzaktan eğitim yapılacağı bildirildi. Peki, pazartesi yüz yüze okullar açılacak mı? Gözler şimdi Kabine Toplantısı'nda ele alınacak kararlarda. İşte, yüz yüze okulların açılacağı tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Okulların ne zaman açılacağı veli ve öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Eğitim öğretim takviminde yaşanan kafa karışıklığı devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı 17 Mayıs Pazartesi günü ile ilgili açıklama yaptı. Okulların açılacağı tarihle ilgili yapılan açıklamada "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak." ifadesi kullanıldı. Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar ise Kabine Toplantısı sonrası belli olacak.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNEYİ İŞARET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "81 ilden 560 gençle En Uzun İftar Sofrası" programına, Vahdettin Köşkü'nden videokonferans aracılığıyla bağlandı.
Programa katılan Ankara Adalet Nizamoğlu Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Umut Kelepircioğlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni liseli gençler olarak aktif kullandıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanım pandemi sebebiyle okullarımızdan uzak kaldık. Acaba gerekli hijyen koşulları sağlandıktan sonra okullarımız açılacak mı?" sorusunu yöneltti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruyu şöyle yanıtladı:
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"İnşallah 17 Mayıs itibarıyla başlayacak yeni normalleşme takvimimizi önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İlk kabine toplantımızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi de zaten bu olacak. Bu takvimde okulların açılışıyla ilgili süreç de yer alacak. Salgının şüphesiz ki inişli çıkışlı seyri bu tür konularda çok önceden kesin tarihler vermemize mani oluyor. Bakınız şu anda ciddi manada vefat sayısında düşüş var. Tabii bu aldığımız tedbirlerin netice vermeye başladığını gösteriyor.
Vaka sayılarında çok ciddi düşüş var. Bu da netice almaya başladığımızı gösteriyor. Fakat gerektiğinde şartları zorlama pahasına sizleri okulunuzla buluşturmak için her türlü gayreti gösterdiğimizden emin olabilirsiniz. Zira herhalde bir gencin en büyük aşkı öğretmenidir, okulundaki arkadaşlarıdır, okuludur. Ve okullarımızla bizler gelişiyoruz. Okullarımızla geleceğe yönelik güç, kuvvet buluyoruz. Onun için derdimiz bir an önce sağlıklı bir şekilde okullarınıza kavuşmak ve tekrar derslerinize dönmek, hocalarınızla bir arada olmaktır."
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"MAYIS SONUNDA OKULLAR AÇILABİLİR"
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, okulların açılmasının, mayıs ayının sonlarına doğru mümkün olabileceğini söyledi. Okullarda yeni vaka tespiti ile ilgili hızlı antijen testlerin kullanılabileceğini söyleyen Akın, “Bu şekilde okulun tehdit altında olup, olmadığını daha kolay ortaya koyabiliriz" dedi.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, bir okulda vaka sayılarında artış görülüyorsa o okulun kapatılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Akın, okulların açılmasının, mayıs ayının sonlarına doğru mümkün olabileceğini belirterek şöyle konuştu:
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"Tüm okullar, sınıflar değil; okulların küçük sınıfları 1’inci ve 2’nci sınıflar gibi sınıfların açılması ki özellikle öğrencilerin okul disiplini kazanması açısından çok önemli bu. Bunu yaparken de okullarda yeni vaka tespiti ile ilgili hızlı testler kullanılabilir. Hızlı antijen testleri var. Bunlardan güzel olanlar ya da yetersiz olanlar var. Özellikle seçilmiş antijen testleri vasıtasıyla çocuklara testler yapılabilir. Bunları haftada bir hiç olmazsa yaparak, okullardaki yeni vaka durumuna göre, okulun tehdit altında olup olmadığını daha kolay ortaya koyabiliriz. Düzenli antijen testleri yapılarak okulların sürdürülmesini sağlayabiliriz"