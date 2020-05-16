Okullar ne zaman açılacak tarih belli odlu mu? Okula devam zorunluluğu, telafi eğitimi, özel okullar eğitim ücretlerini iade edilecek mi?

EĞİTİM ÜCRETLERİ İADE EDİLECEK Mİ TÖZOK Başkanı Nurullah Dal, TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, ÖZDEBİR Başkanı Naci Atalay, ÖZDER Başkanı Ahmet Akça, ÖZKURBİR Başkanı Hami Koç’tan oluşan Özel Öğretim Kurumları Dernekleri Platformu, servis ve yemek ücretlerinin iadesi ya da önümüzdeki yıla mahsup edilmesi gerektiğini açıkladı. TÖZOK Başkanı Nurullah Dal, bu konuda şunları söyledi:



“Biz çocukların alması gereken akademik içerikleri, kazanımları normal dönemdeki gibi uzaktan eğitimle vermeye çalıştık. O nedenle eğitim ücreti geri ödenmesi düşünülmüyor. İrili ufaklı her kurum on binlerce saat canlı yayında öğrencilerine eğitim verdi. Normalin iki katı performans gösterdi.



Okuldan ayrı kaldıkları süreçte müfredattan kopmamaları, almaları gereken öğretimi eksiksiz almaları için ilk günden itibaren çalıştılar. Uzaktan eğitim için altyapılarına yatırım yaptılar, çalışanlarının ücretlerini ödediler. Ancak, yemek ve servis hizmeti vermediler. Ya ücretleri iade edecekler ya da bir sonraki seneden mahsup edecekler.”Okul ücretleriyle ilgili bir sorun yok. Ama yemek ve servis ücretleri konusu bir süre daha gündemde olacak gibi görünüyor. Veliler taleplerinde haklı ama zaten ekonomik olarak zor durumda olan özel kurumlar bu konuya nasıl bir çözüm üretir bekleyip göreceğiz. Nurullah Dal’ın da söylediği gibi en mantıklısı bu ücretlerin gelecek seneden mahsup edilmesi gibi görünüyor.