Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı'ndan kritik açıklama

ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI Selçuk, öğretmen ve öğrencilerin maske kullanacağını belirterek, şöyle devam etti:



"Maskeyi, öğrencilere ve öğretmenlere ücretsiz olarak vereceğiz. Burada yıkanabilir bir maske standardımız var. Bu da Sağlık Bakanlığı'nın standartları. O standartta çocuklarımıza yıkanabilir maske vereceğiz. Onu da meslek liseleri yapıyor. Biz N95 de yapabiliyoruz. Zamanı gelince yeniden vereceğiz. Yıl içinde bir kere vermeyeceğiz. Öğrencilerin maske sorunu yok. Bizim beklentimiz öğrencilerin her yerde maskeli olması. Fakat bazı çocuklarımız ders dinlerken o mesafeyi koruyacak şekilde bazen nefes almakta zorlanan alerjik sorunları olan çocuklarımız var. Bunu da Bilim Kurulu'yla görüştük, LGS'deki standardı orada da getireceğiz. Gözlük buğulamayan maske için Ar-Ge yaptık."



Maske kullanımında yaş aralığı ve bilinçlendirme hususunda da çalışmaları olduğunu aktaran Selçuk, "Bizim hayat bilgisi derslerimiz var. Okullar açılır açılmaz bu ders bağlamında da genel olarak da bir uyum haftası diye bir hafta olacak. O gün ders işlenmeyecek. O hafta eğitim, farkındalığı geliştirme, bilinçlenme haftası olacak. Hangi sınıf ve hangi yaş grubunun hangi etkinliği yapacağı, hangi oyunu oynayacağı... Liselere de yapacağız. Bunu oyun yoluyla yapacağız. Bu tamamen grup oyunlarıyla olacak. Temassız oyunlar listesi var. Bunlar geçen pazar tarım işçilerinin çocuklarıyla beraberdim, tarlalarda onlarla oynadık. Bunla alakalı çok sayıda oyunumuz var." ifadelerini kullandı.



Selçuk, bunla alakalı videoların da hazırlandığı bilgisini vererek, ellerinde hazır oyun listelerinin olduğunu söyledi.



