Okullar ne zaman açılacak? MEB'den son açıklamalar
Uzaktan eğitimin biteceği günü merak eden pek çok kişi, okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı ile birlikte yapmış olduğu değerlendirmeler sonucunda uzaktan eğitim sürecine giren okulların yeniden ne zaman yüz yüze eğitime geçeceği merak ediliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB'den o konu hakkında önemli açıklamalar
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Okulların ne zaman açılacağı öğrenciler, öğretmenler, ebeveynler ve işletmecilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda okullar ne zaman açılacak sorusuna yönelik net bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamasında, ‘20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz.’ dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' konusunda genelge gönderildi. MEB'den gelen genelgede, ''4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır.'' ifadeleri kullanıldı.
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Bakan Selçuk, yaptığı son açıklamasında şu mesajı verdi: "Yeni bir uzaktan eğitim haftasında daha herkese günaydın. Öğretmenler ve öğrenciler olarak ekranlarımızı açtık ve her koşulda eğitime devam etme gayretindeyiz. Tek dileğimiz, sağlıkla okullarımıza kavuşmak. Bunun için önce kendi sağlığımıza dikkat etmemiz şart"