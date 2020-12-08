Okullar ne zaman açılacak? MEB'den son açıklamalar

Okulların ne zaman açılacağı öğrenciler, öğretmenler, ebeveynler ve işletmecilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda okullar ne zaman açılacak sorusuna yönelik net bir açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıklamasında, ‘20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz.’ dedi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' konusunda genelge gönderildi. MEB'den gelen genelgede, ''4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır.'' ifadeleri kullanıldı.