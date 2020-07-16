Okullar ne zaman açılacak? MEB'den okulların açılış tarihi duyurusu!

Okullar ne zaman açılacak sorusu, öğrencileri, öğretmenlerin, velilerin ve eğitim ile paralel sektörlerde bulunan kişilerin odak noktasını oluşturuyor. Okullar ne zaman açılacak sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, MEB tarafından yapılan güncel açıklamaları merak ediyor. Peki, güncel bilgilere göre okullar ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Okulların açılacağı tarih, MEB tarafından 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimi kapsamında 81 ile gönderilen genelgeyle duyuruldu. Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

