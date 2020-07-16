Okullar ne zaman açılacak? MEB'den okulların açılış tarihi duyurusu!
Okullar ne zaman açılacak sorusu, yüz yüze eğitim konusunda herhangi bir gelişme olup olmadığını merak eden pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile okulların açılacağı tarih ve takvim bilgilerini duyuran Milli Eğitim Bakanlığı, süreç hakkında detaylı bilgi verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise okulların açılıp açılmayacağı yönünde bilgi isteyen kişilere ise verilere bakılacağı yönünde açıklama yaptı. Peki, Okullar ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Okullar ne zaman açılacak sorusu, öğrencileri, öğretmenlerin, velilerin ve eğitim ile paralel sektörlerde bulunan kişilerin odak noktasını oluşturuyor. Okullar ne zaman açılacak sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, MEB tarafından yapılan güncel açıklamaları merak ediyor. Peki, güncel bilgilere göre okullar ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okulların açılacağı tarih, MEB tarafından 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimi kapsamında 81 ile gönderilen genelgeyle duyuruldu. Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
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BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanıp başlanmayacağı konusuna ilişkin, ‘Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz.’ dedi. Bakan Selçuk daha önce de konu ile ilgili bir açıklama yapmış, 'Şayet okullar gerekli şartlar sağlanırsa 31 Ağustos'ta açılabilir denilirse biz bunu açarız, hiçbir sorun olmaz. Denilirse ki, 'Bir süre açmayın... Uzaktan eğitime devam edin' Biz uzaktan eğitime hazırız, hiçbir problemimiz yok. Eğer denirse ki 'Seyreltilmiş bir ders çizelgesiyle ve azaltılmış ders saatleriyle, karma model deneyin...' biz buna da hazırız.' demişti.
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Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek. Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.