Okullar ne zaman açılacak? MEB telafi eğitimi nasıl yapılacak?

UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS'A KADAR SÜRECEK Bakan Selçuk, Bakanlık merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyada baş gösteren koronavirüs hastalığı ortaya çıktığı ilk günden itibaren devlet olarak hızlı ve isabetli kararlar almak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığı olarak, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimlerle gerekli değerlendirmeleri yapıp, önlemleri ivedilikle alma kararlılığı içinde olduklarını ifade eden Selçuk, uzaktan eğitim ve okullardaki koruyucu sağlık ürünleri üretimine de kesintisiz devam ettiklerini kaydetti.Hastalıkla mücadele kapsamında aldıkları tüm kararları milletle paylaştıklarını, bunun şeffaf biçimde devam edeceğini belirten Bakan Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan daha fazla öğrencinin ve yaklaşık 1 milyon öğretmenin bulunduğunu hatırlattı.



Selçuk, alınan tüm kararların, Türkiye'deki birçok hane halkını doğrudan ya da dolaylı ilgilendirdiğinin bilincinde olduklarını dile getirerek şöyle konuştu:



"Çalışmalarımızı bu perspektifle en ince ayrıntısına kadar planlıyoruz. Salgının başladığı tarihten itibaren dünya ülkelerinin birçoğundan daha kısa sürede uzaktan eğitime geçme kararı almış olmanın da faydalarını şimdiden görüyoruz. Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ve Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar devam etmesi kararlaştırılmıştır. Şu an çocuklarımızın en güvende olacakları yer evleri. Hepimizin elden bırakmayacağı yegane şey tedbir ve birbirimize göstereceğimiz sabır, anlayış ve dikkat. Süreç uzadıkça motivasyonun düşebileceğini, sıkılmaların olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Bir an önce normalleşme adımlarını atabilmemiz, okullarımızı sağlıkla açabilmemiz, eskisi gibi okul bahçelerinde koşup, sınıflarda gülebilmemiz için bu süreci hep birlikte yönetmek durumundayız."



