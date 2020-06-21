Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 okulların açılış tarihi
Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim sisteminin son bulması ve karne notlarının açıklanmasıyla beraber MEB 2020-2021 okulların açılış gündeme geldi. Corona virüsü nedeniyle mart ayından beri uzaktan eğitim gören öğrenciler yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarihi merak ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitiminin hemen arkasından okulların açılmasının planlandığını ifade etti. İşte, ayrıntılar.
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Yaklaşık 18 milyon öğrenci 19 Haziran Cuma günü yaz tatili dönemine girdi. Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Ardından ise yeni eğitim öğretim dönemine girilecek. Yeni takvime göre, 2020 2021 eğitim öğretim döneminin eylül ayında başlaması planlanıyor.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir." demişti.
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BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim gündemine dair değerlendirmeler yaptı. Telafi eğitiminin hemen arkasından okulların açılmasının planlandığını dile getiren Selçuk, Kovid-19 süreci dolayısıyla şimdiden net tarih vermenin doğru olmayacağını, sürecin açıklanan verilere göre değişebileceğini ifade etti.
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Selçuk, "Vaka sayısının artması veya salgının devam etmesi durumunda eğitim öğretim yılının eylülde açılmama veya uzaktan eğitimin kalıcı olma ihtimali var mı" sorusu üzerine, bugün buna yanıt vermenin kolay olmadığını söyledi.
Bakan Selçuk, gelecek dönemde telafi eğitiminin teknik ayrıntıları hakkında daha geniş bilgiler paylaşacaklarını açıklayarak, velilerin bu konuda endişe yaşamaması gerektiğini vurguladı.
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"Velilerin istememesi durumunda öğrenciler telafi eğitimlerine katılmayabilir mi?" sorusu üzerine Selçuk, şöyle konuştu:
"Böyle bir durumda velimizi zorlayarak ya da birtakım koşullar öne sürerek bir ortam elbette oluşturmayız. Bizden beklenen şey, çocukların ihtiyacı olan eksiklikleri tamamlamak, ek tedbirler almak isteyen velilerimiz için birtakım ortamlar sağlamaktır. Mesela destekleme yetiştirme kursları da hazırlıyoruz. Okul saatlerinin dışında da çocuklarımız eğer fazladan telafi ya da destek isterlerse bu tür çalışmalarımız da zorunlu olmayan şekilde, destekleme ve yetiştirme kurslarımız da olacak. Telafi eğitimi, normal eğitimin dışında bir eğitim. Yani normal eğitimin kurallarının dışında bazı kurallar da söz konusu olabilir. Daha esnek olabilir."