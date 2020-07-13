Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 eğitim yılı takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2020-2021 takvimiyle birlikte okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Yeni eğitim yılı öncesinde hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğrenciler, okulların açılacağı net tarihi sorguluyor. Peki, yeni dönemde okullar ne zaman açılacak?
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Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyona yakın öğretmen yaz tatiline devam ederken, bir yandan da okulların açılacağı tarihe odaklandı. Yeni eğitim yılı için Bakanlığın planlamasını merak eden öğrenciler konuya ilişkin bilgi almak adına internette sorgulama yapıyor. İşte, MEB 2020-2021 eğitim yılı takvimi...
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TAKVİM BELLİ OLDU
MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurdu.
Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.
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İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.
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BAKAN NE DEDİ?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanıp başlanmayacağı konusuna ilişkin, "Verilere bakarız, ağustosun sonundaki, eylülün başındaki tabloya göre hareket ederiz." dedi.