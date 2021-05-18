Okullar ne zaman açılacak? Kreşler ve anaokulları için ne karar verildi? Yüz yüze eğitimle ilgili MEB'den gelen son açıklama

TÜM SINAVLAR ERTELENMİŞTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni tedbirleri açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime ara verilerek tüm sınavların ertelendiğini duyurmuştu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime geçiş ve sınavların ne zaman yapılacağı ile ilgili ayrıntıları paylaştı.



Yüz yüze eğitimle ilgili yeni alınan kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." ifadelerini kullandı.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyleydi;



Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır.Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir.