Okullar ne zaman açılacak? Kreşler ve anaokulları için ne karar verildi? İşte okulların durumuyla ilgili verilen karar
Kademeli normalleşme genelgesinin paylaşılması ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan uzaktan eğitimle ilgili son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanlığı'nın bugün yayınladığı kademeli normalleşme genelgesinde kreşler ve anaokullarının durumuna yönelik detaya yer verilmişti. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Kreşler ve anaokulları için ne karar verildi? İşte okulların durumuyla ilgili verilen karar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Okulların ne zaman açılacağı ve yaz tatili takvimi, öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 17 günlük tam kapanma dönemine girilmesi ile beraber, tüm kademelerde uzatan eğitim kararı alınmıştı. 17 günlük tam kapanma döneminin sona ermesine saatler kala okulların durumuna yönelik yeni açıklama geldi.
2
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:''17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.''
3
İçişleri Bakanlığı'nın bugün yayınladığı kademeli normalleşme genelgesinde de kreşler ve anaokullarının 17 Mayıs-1 Haziran 2021 arasında faaliyetlerine devam edebileceği belirtilmişti.
4
Genelgede kreşler ve anaokulları ile ilgili şu bilgilere yer verilmişti; "Kreşler ve anaokulları, 17 Mayıs-1 Haziran 2021 arasında uygulanacak kademeli normalleşme döneminde faaliyetlerine devam edebilecek."
5
TÜM SINAVLAR ERTELENMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni tedbirleri açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime ara verilerek tüm sınavların ertelendiğini duyurmuştu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime geçiş ve sınavların ne zaman yapılacağı ile ilgili ayrıntıları paylaştı.
Yüz yüze eğitimle ilgili yeni alınan kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir." ifadelerini kullandı.Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyleydi;
Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır.Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir.