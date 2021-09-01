Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? Okullar kaç gün olacak? 2021-2022 dönemi detayları

Yüz yüze eğitimde okullarda tıbbı maske kullanımında ve sınıfların havalandırılmasında nelere dikkat edilecek? Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi'nde, okullarda tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin okula maske ile geleceği bilgisine ve okul saatleri boyunca tıbbi maske kullanımının nasıl olacağına ilişkin tüm detaylara yer verildi.



Rehberde ayrıca, derslerde doğal havalandırmanın önemine vurgu yapılarak, öğrencilerin ders aralarında mümkün olduğu kadar açık alana çıkmalarının sağlanması, bu sırada sınıfların hava akımı yaratacak şekilde en az 10 dakika havalandırılması gerektiğine işaret edildi.







Okul ders saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin sağlanmasında ve okulların temizliğinde kriterler neler olacak?



Kovid-19 tedbirlerini içeren rehberde ayrıca, okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturmasının önlenmesi, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, teneffüs saatlerinin farklı zamanlarda düzenlenmesi, sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeninin yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde yapılandırılması gerektiğine vurgu yapıldı.



Bunun yanında, yüksek sesle yapılan egzersizlerin açık alanda ve öğrencilerin arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak yapılması, beslenme saatlerinin mümkün oldukça farklı zamanlara yayılması ve Kovid-19 tedbirleri alarak yürütülmesi gerektiğini de işaret edildi.



Öte yandan okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması, çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları, ortak alanlara uygun sayıda el antiseptiklerinin konulması da sağlanacak.







Okulun başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için Bilgilendirme Formu verilecek. Bu bilgi formu bir taahhütname midir?



Söz konusu Bilgilendirme Formu'nda bir taahhüt bulunmuyor. Bu belge, velilerin okullar tarafından Kovid-19 süreçleri ile ilgili bilgilendirildiklerine dair bir metin.







Mazereti olan öğrencilerin eğitimlerine ilişkin hangi önlemler alınacak?



Mazereti dolayısıyla yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler için TRT EBA ve EBA platformu aracılığıyla eğitime devam edilecek.



Öte yandan, resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden Sağlık Bakanlığı e-Nabız Sistemi'nde kronik hastalıklar listesinde hastalığı yer alanların bu durumlarına ilişkin e-Nabız Sistemi'nden alacakları belge ile okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, bu öğrencilerin eğitim faaliyetlerini sürdürmeleri yönünde il-ilçe milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacak.







Veli ve ziyaretçilerin okula giriş çıkışlarında hangi önlemler alınacak?



Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmeyecek. Ziyaretçilerin, okul bahçesi dahil, okula girişin gerekli olduğu durumlarda okul bahçesine giriş, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanacak. Ziyaretçilerin okula alınması gerektiğinde ise HES kodu kontrolü yapılacak.



Okulların açılmasıyla birlikte kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak mı?







6 Eylül itibarıyla başlatılacak yüz yüze eğitim ile birlikte Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda Kovid-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak.



Pansiyonlu okullar için 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli ihdas edildi.







Birinci dönem ve ara tatillerle ilgili takvim belli mi?



Bakanlığın bu yılın temmuz ayında açıkladığı takvime göre, birinci dönem 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan 2022 Pazar günü başlayıp 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erecek.