Okullar ne zaman açılacak? İşte uzaktan eğitimin başlayacağı tarih!

Üç hafta bu öğrencilerin durumuna bakılacak. Her şey yolunda giderse bu kez sınava girecek öğrenci gruplarına öncelik tanınacak. Yani Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 8 ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan 12’nci sınıflar okula çağrılacak. Aşamalı ve kademeli sistem uygulanacağı için yine üç hafta beklenecek. Bu kez ortaokul 5 ve 7’nci sınıflar ile lise ara sınıfları okula alınacak.



Öğrenciler 2 gün okula gelecek. Sınıflar yine yarıya bölünecek. 30 kişilik sınıfın A grubu pazartesi-salı, B grubu perşembe-cuma yüz yüze eğitim için sınıflarda olacak. Geri kalan zamanlarda evden, uzaktan eğitim takip edilecek.Öğrencilerin okula geldiği gün sayısı azalacak. Ders saatleri de 40 dakikadan 30 dakikaya indirilecek. Ama öğrencinin okulda kalacağı sürenin uzatılması da planlamalar arasında yer alıyor. Örneğin, normalde 6 saat kalıyorsa 8, 7 saat kalıyorsa bu sürenin 9 saate çıkarılması planlanıyor. Yüz yüze eğitim iki güne düşürülünce, okula gelen çocuklara daha fazla aktarım yapılması konuşuluyor. Ancak anasınıfı ve birinci sınıflar bu planlamanın dışında tutuluyor..



