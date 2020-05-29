Okullar ne zaman açılacak? İşte okulların açılacağı tarih

Okulların ne zaman açılacağı, uzaktan eğitim devam ederken araştırılan konular arasında yerini aldı. Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında önce çekilen ara tatilin ardından başlayan uzaktan eğitimin sona ereceği tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. Peki okullar ne zaman açılacak?



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir.” dedi.