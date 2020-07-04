Okullar ne zaman açılacak?.. İşte açıklanan tarihler (2020 MEB takvimi)
Okullar ne zaman açılacak sorusu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan uzaktan eğitimin sona ermesinin ardından gözler okulların ne zaman açılacağını çevrilmişti. MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. İşte detaylar...
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Okulların ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. 2020-2021 okulların ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak. Bu genelgeye göre ara tatil tarihleri de belli oldu.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
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Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yeni eğitim öğretim yılına ilişkin takvim illere gönderildi. Buna göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da yapılacak. Birinci dönem 22 Ocak Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak Cuma günü başlayacak 5 Şubat Cuma sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan'da olacak. Eğitim öğretim yılı ise 18 Haziran Cuma günü sona erecek.
Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim ve öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. İllere gönderilen yeni eğitim yılı takvimine ilişkin açıklama yapan Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, "Bakanlık olarak, şartların uygun olması, yine Bilim Kurulunun görüşleri dikkate alınarak, 2020-2021 ders yılının 31 Ağustos tarihinde başlamasını planladık." dedi. Mete, küresel çapta yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda okullardaki eğitim ve öğretime tedbiren ara verildiğini anımsattı. Bu dönemde öğrencilerin, eş zamanlı olarak uzaktan eğitim aldığını belirten Mete, EBA, EBA TV ve canlı sınıf uygulamalarıyla ders içerikleri sunarken, etkinlik ve rehberlik saatleri, soru çözümleri, çeşitli destekleyici yayınları da süreç içerisinde sistemle bütünleştirdiklerini söyledi.
Ders yılının 19 Haziran'da sona ermesinin hemen ardından öğrencilerin yaş seviyelerine uygun olarak hazırlanan yaz okulu yayınlarının hali hazırda EBA TV ekranlarında, öğrenci ve velilerimizle buluşmaya devam ettiğininin altını çizen Mete, ihtiyaç görülen her alanda öğrencilerin yanında bulunmaya çalıştıklarını ifade etti. Öğrencilerin eksiklerini gördükleri derslerden destekleme yetiştirme kurslarına katılmalarını sağlayacak hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Mete, şu değerlendirmelerde bulundu: "Uzaktan eğitime başladığı günden bu zamana, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin ilk kez deneyimledikleri uzaktan eğitimin etkisine dair araştırmalar yürüttük. Bunlardan biri de Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Küresel Salgın Döneminde Eğitim Süreçlerinin Değerlendirilmesi ve Yeni Eğitim Öğretim Yılı İçin Beklentiler Araştırması'dır. Araştırmaya 25 bin 567 öğretmen, 2 bin 197 okul yöneticisi, 41 bin 430 öğrenci ve 24 bin 489 veli olmak üzere 93 bin 783 kişi katılmıştır. Ülke ölçeğinde yapılan bu taramalar ve araştırmalar 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için alınması gereken tedbirler, yapılmasını gerekli gördüğümüz düzenlemeler ve yeni ihtiyaçlara göre alınacak kararlar için bizlere rehberlik etmektedir."
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta başlaması planlanan yeni eğitim öğretim yılında "kontrollü sosyal yaşam" ile herkese eğitime destek verme çağrısında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, paylaşımında "Çocuklarımızın eğitim hakkı için en büyük millet ödevimiz olan 'toplum sağlığımızı korumak' hepimizin elinde. 31 Ağustos’ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.