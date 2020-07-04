Okullar ne zaman açılacak?.. İşte açıklanan tarihler (2020 MEB takvimi)

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yeni eğitim öğretim yılına ilişkin takvim illere gönderildi. Buna göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da yapılacak. Birinci dönem 22 Ocak Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak Cuma günü başlayacak 5 Şubat Cuma sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan'da olacak. Eğitim öğretim yılı ise 18 Haziran Cuma günü sona erecek.



Ayrıca takvimde öğrencilerin bir önceki eğitim ve öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programının, 2020-2021 ders yılıyla ilişkilendirildiği ve bu eğitim ve öğretim yılının bir parçası olarak planlandığı belirtildi. İllere gönderilen yeni eğitim yılı takvimine ilişkin açıklama yapan Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, "Bakanlık olarak, şartların uygun olması, yine Bilim Kurulunun görüşleri dikkate alınarak, 2020-2021 ders yılının 31 Ağustos tarihinde başlamasını planladık." dedi. Mete, küresel çapta yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda okullardaki eğitim ve öğretime tedbiren ara verildiğini anımsattı. Bu dönemde öğrencilerin, eş zamanlı olarak uzaktan eğitim aldığını belirten Mete, EBA, EBA TV ve canlı sınıf uygulamalarıyla ders içerikleri sunarken, etkinlik ve rehberlik saatleri, soru çözümleri, çeşitli destekleyici yayınları da süreç içerisinde sistemle bütünleştirdiklerini söyledi.



Ders yılının 19 Haziran'da sona ermesinin hemen ardından öğrencilerin yaş seviyelerine uygun olarak hazırlanan yaz okulu yayınlarının hali hazırda EBA TV ekranlarında, öğrenci ve velilerimizle buluşmaya devam ettiğininin altını çizen Mete, ihtiyaç görülen her alanda öğrencilerin yanında bulunmaya çalıştıklarını ifade etti. Öğrencilerin eksiklerini gördükleri derslerden destekleme yetiştirme kurslarına katılmalarını sağlayacak hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Mete, şu değerlendirmelerde bulundu: "Uzaktan eğitime başladığı günden bu zamana, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin ilk kez deneyimledikleri uzaktan eğitimin etkisine dair araştırmalar yürüttük. Bunlardan biri de Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce yürütülen Küresel Salgın Döneminde Eğitim Süreçlerinin Değerlendirilmesi ve Yeni Eğitim Öğretim Yılı İçin Beklentiler Araştırması'dır. Araştırmaya 25 bin 567 öğretmen, 2 bin 197 okul yöneticisi, 41 bin 430 öğrenci ve 24 bin 489 veli olmak üzere 93 bin 783 kişi katılmıştır. Ülke ölçeğinde yapılan bu taramalar ve araştırmalar 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için alınması gereken tedbirler, yapılmasını gerekli gördüğümüz düzenlemeler ve yeni ihtiyaçlara göre alınacak kararlar için bizlere rehberlik etmektedir."