Okullar ne zaman açılacak? İşte 2020-2021 okulların açılış tarihi

Okulların ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan uzaktan eğitim devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır.’ açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı ise telafi eğitimi ile ilgili bir açıklama yaptı. Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi başlayacağı ve üç hafta süreceği açıklandı.



OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir.” dedi.