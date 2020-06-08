Okullar ne zaman açılacak? İşte 2020-2021 okulların açılış tarihi
Okulların ne zaman açılacağı ve bu yıl eğitimin ne zaman sonra ereceği ile ilgili açıklama yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayından itibaren öğrenciler uzaktan eğitim almaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzaktan eğitimin 19 Haziran’da sona ereceği açıklandı. Bu yıl yapılacak olan telafi eğitimin tarihi ve 2020-2021 eğitimin öğretim yılının hangi ayda başlayacağı da belli oldu. İşte detaylar…
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Okulların ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan uzaktan eğitim devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır.’ açıklamasında bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı ise telafi eğitimi ile ilgili bir açıklama yaptı. Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi başlayacağı ve üç hafta süreceği açıklandı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir.” dedi.
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TELAFİ EĞİTİMİ YAPILACAK MI?
Resmi eğitim ve öğretim kurumları için yüz yüze telafi, tamamlama ve uyum eğitiminin 31 Ağustos Pazartesi başlayacağı ve üç hafta süreceği açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel okulların 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını duyurdu.