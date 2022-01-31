Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem ne zaman? 2022 okulların açılacağı tarih

Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 bin öğretmen atama programında yaptığı açıklamada eğitimin yüz yüze devam edeceğini duyurdu ve, ‘İnşallah sizlerin çabasıyla eğitim - öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz’ dedi. Okullar şubat ayı içerisinde MEB takvimi içerisinde belirtilen tarihte başlayacak.