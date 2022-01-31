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Okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem ne zaman? 2022 okulların açılacağı tarih

#Okullar#İkinci Dönem#Okullar Ne Zaman Açılacak

Okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Yeni eğitim öğretim dönemi eylül ayında başladı. Öğrenciler tüm kademelerde eğitimlerine yüz yüze devam ediyorlar. Ara tatilin ardından sömestr tatili başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında okulların eğitime yüz yüze devam edeceğini bildirdi. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar

1/3Okullar ne zaman açılacak İkinci dönem ne zaman 2022 okulların açılacağı tarih

Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 bin öğretmen atama programında yaptığı açıklamada eğitimin yüz yüze devam edeceğini duyurdu ve, ‘İnşallah sizlerin çabasıyla eğitim - öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz’ dedi. Okullar şubat ayı içerisinde MEB takvimi içerisinde belirtilen tarihte başlayacak.

2/3OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Okullar 7 Şubat Pazartesi günü yeniden açılacak. 15 tatil 4 Şubat tarihinde sona erecek.

Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.br>
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okulları hiç kapatmayalım. Önlemlere riayet edelim, okullarımız hep açık kalsın" dedi. Özer bir öğrenciye de, "7 Şubat’ta buluşuyoruz. Aynı kararlılıkla devam edeceğiz. 2 hafta sonra görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

3/3YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama töreninde konuştu. Yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüz yüze eğitim konusundaki net duruşumuzun milletimiz tarafından da takdirle karşılandığını görüyoruz. İnşallah sizlerin çabasıyla eğitim - öğretim senemizin ikinci dönemini de kesintisiz bir şekilde tamamlayacağımıza inancım sonsuz" dedi.

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#Okullar#İkinci Dönem#Okullar Ne Zaman Açılacak