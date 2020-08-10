Okullar ne zaman açılacak? Gözler okulların durumunda
Okulların durumuyla ilgili araştırmalar eylül ayının yaklaşmasıyla birlikte hız kazandı. 2020/2021 eğitim-öğretim takvimini içeren genelge gönderilse de corona virüsünün seyrine göre esnek hareket edilmesi gerektiği ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları işaret ediliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı mı? İşte okulların durumuyla ilgili son durum…
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MEB, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı çalışma takvimini 81 ile gönderdiği genelgeyle duyurmuştu.
Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.
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OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?
Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak kabinede en önemli gündem maddesi son dönemde tatil ve bayramın etkisiyle artış gösteren koronavirüs vakalarına karşı yeni önlemler oluşturacak. Okulların açılış tarihi de konuşulacak.
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Toplantıda, okullarda başlayacak örgün eğitim öncesinde Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri ve salgında bu hafta ortaya çıkacak rakamlara göre yeni bir değerlendirme yapılabileceği belirtiliyor.
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Bakan Ziya Selçuk'tan öğrenci ve velilere 'maske' uyarısı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
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"Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüste çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak. Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı maskesiz görmek üzücü. 'Okulları birlikte açacağız' diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?"