'Okullar ne zaman açılacak?' sorusu yanıt buldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması: 2 . 3 . 4 . 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim için karar belli oldu!
'Okullar ne zaman açılacak? sorusu hakkında bugün önemli bir açıklama daha geldi. Yüz yüze eğitimin kapsamının genişleyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu hakkında önemli bilgiler verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı 'okullar ne zaman açılacak? sorusuna da yanıt verdi. 31 Ağustos'tan bu yana online olarak 2020-2021 eğitim yılına devam eden öğrenciler, yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını, okulların açılacağı tarihi sorguluyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin genişletilmesi yönünde karar aldıklarını açıkladı. Bu gelişmeden sonra, okulların yüz yüze eğitime açılacağı tarih yoğun şekilde sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Erdoğan'ın o açıklamaları...
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Yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;
"Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı bir şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2.3.4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar neticesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Uygun bulunan köy okullarında da yüz yüze eğitimde herhangi bir engel görülmemiştir."
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MESLEK LİSELERİ YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde alan ve dal derslerin uygulama kazanımları, 5 Ekim'den itibaren yüz yüze eğitimle verilmeye başlandı.
Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.
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YÜZ YÜZE EĞİTİMİN AYRINTILARI
Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirme yapılacak.
Bu durum okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"na göre bilgilendirme gerçekleştirilecek.
Yüz yüze eğitimde, öğrenciler gruplara ayrılarak her ders saati 30, teneffüsler 10 ve öğle arası 45 dakika olarak uygulanacak. Alan ve dal derslerinin uygulama kazanımları yüz yüze, bilişsel veya teorik kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.
Yüz yüze ve uzaktan eğitim ile verilen alan ve dal dersleri süre, kazanım ve içerik açısından bir bütün olarak değerlendirilecek.
Haftalık ders çizelgelerine göre, yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri, alan zümre öğretmenlerince belirlenecek.
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE BÜYÜK KAYNAK DESTEĞİ
Millî Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere zengin içerikli kaynak desteği sunmaya devam ediyor. Binlerce sorudan oluşan kazanım kavrama testleri, beceri temelli testler, örnek soru kitapçıkları ve soru destek paketlerinin ardından şimdi de 5, 6, 7 ve 8. sınıflar için hazırlanan 60 adet çalışma fasikülü www.meb.gov.tr adresinde ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde öğrencilere çalışmalarına destek olmak üzere sunuldu.
Sadece birinci üniteleri kapsayan 4 bin 560 soru içeren 60 fasikül hazırlandı
Alan uzmanları tarafından hazırlanan 60 fasikülde; ortaokul Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Sosyal Bilgiler derslerinin sadece birinci ünitelerinden 4 bin 560 soru yer alıyor.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin derslerini pekiştirme süreçlerini desteklemek ve farklı soru türleriyle motivasyonlarını artırmak için büyük bir kaynak seferberliği başlattıklarına dikkat çekerek şunları söyledi:
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"Uzaktan eğitim sürecinde televizyon kanallarımız ve internet portalımızdaki ders anlatımlarımızı öğrencilerimizin daha kolay pekiştirebilmeleri ve farklı soru türleriyle anlama süreçlerini güçlendirmek için sunduğumuz kaynakların çeşitliliğini artırmaya devam ediyoruz. Ortaokul öğrencilerimiz için yayımladığımız destek paketi her sınıf seviyesindeki sadece birinci üniteyi kapsıyor. Sonrasında diğer ünitelerle ilgili de çalışma fasikülleri sunacağız. Ayrıca, ilkokul ve lise seviyesinde de çalışma fasiküllerini hazırlayıp düzenli olarak paylaşacağız. Bu çalışmaları koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, çalışma fasiküllerinin hazırlanmasında büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına ve 81 ilde bulunan Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizde görevli arkadaşlarımız ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."