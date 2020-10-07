Okullar ne zaman açılacak? Cumartesi okul olacak mı, devamsızlık uygulanacak mı? İlkokul ve liseler için son dakika açıklamalar

Okullar ne zaman açılacak sorusu ve hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı aylardır merak edilen sorular arasında yer alırken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konu hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişte alınan yeni kararlarla ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk açıklamasında, "Bu aşamada da isteyenler okula gönderecek, istemeyenlere esneklik tanınacak. Ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenci uzaktan eğitime devam edecek.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili yeni kararların ayrıntılarını düzenlenen basın toplantısında açıkladı. 12 Ekim Pazartesi günü ilkokul 1'inci sınıflarla birlikte, 2, 3, 4; ortaokul 8'inci sınıf ve lise 12'nci sınıfların, köy okullarının ve özel gereksinimi olan öğrencilerin de yüz yüze eğitime başlayacağını belirten Bakan Selçuk, şunları söyledi:



Yeni dönemin ayrıntıları



Bakan Selçuk, ilkokulda 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlayacak olmalarından duydukları mutluluğu ifade etti. Selçuk, tüm öğrencilerle yüz yüze eğitime sağlıkla, güvenle başlayabilme temennisini dile getirerek, onlara da güzel haberi en kısa sürede verebilme arzusunda olduklarını vurguladı.



Cumartesi günü eğitim olacak mı?



Cumartesi günü de eğitim olabileceğini belirten Selçuk, "Bu tamamen okullarımızın ihtiyaçları ile ilgili bir konu. Okulların ihtiyacına göre esneklik sağlanabilir ancak bunun niye ihtiyaç olduğunun somutlaşması lazım." diye konuştu.



Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarını şöyle anlattı: