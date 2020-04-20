TATÄ°L KONUSUNDAKÄ° ENDÄ°ÅžELERE GEREK YOK Bakan SelÃ§uk, "Yaz tatilinde eÄŸitim Ã¶ÄŸretim yapÄ±lmasÄ±nÄ± biz en son ihtimal olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Sadece tedbir amaÃ§lÄ± planlamalarÄ±mÄ±zÄ± yapÄ±yoruz. Yoksa bizim yaz aylarÄ±nda ders yapmak ya da okullarÄ± tÃ¼mÃ¼yle aÃ§mak gibi bir derdimiz yok. Biz Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yazÄ±n dinlenmesini de Ã¶nemsiyoruz. O yÃ¼zden de bu tatil konusundaki endiÅŸelere hiÃ§ gerek yok diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum" ifadelerini kullandÄ±. "Telafi eÄŸitimler ne zaman baÅŸlayacak, neyi kapsayacak?" sorusunu Bakan SelÃ§uk, "Okullarda gÃ¶rmediÄŸimiz mÃ¼fredatÄ± kapsayacak. Yoksa Ã¶zel bir mÃ¼fredat hazÄ±rlamak ya da mÃ¼fredatÄ± deÄŸiÅŸtirmek gibi bir derdimiz yok. Bu tamamen, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde virÃ¼s seyrine baÄŸlÄ± olarak deÄŸiÅŸecek" diye yanÄ±tladÄ±.