Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama
Okullar ne zaman açılacak sorusu, pandemi sürecinde normalleşmeye geçilmesiyle birlikte pek çok kişinin gündemindeki husus olmaya başladı. Geçtiğimiz dönemi uzaktan tamamlanan eğitimin yeni yılda yüz yüze gerçekleşebilmesi için hazırlıklarını sürdüren Milli Eğitim Bakanlığı, belirli periyodlarla son durumla ilgili bilgiler aktarıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapmış olduğu açıklamaya göre okullar ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze mi olacak sorularının sık sık gelmesi üzerine açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eylül ayını işaret etti. İşte, Bakan Selçuk'un okullar ne zaman açılacak sorusuna yönelik vermiş olduğu yanıtlar;
2
Okullar ne zaman açılacak?
Okulların açılması hazırlıklarına değinen Bakan Selçuk, "Eylül başından itibaren de hepimiz okullarımızda olmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hazırlıklarımızın temel noktası temizlik ve hijyenle ilgili. Türk Standartları Enstitüsü ile hazırlamış olduğumuz kontrol kılavuzunun yenilenmiş haliyle beraber her türlü tedbirin alınması noktasında iş ve işlemlerimiz sürüyor." diye konuştu.
3
Selçuk, Okulum Temiz Belgesi çalışmalarına ilişkin bilgi vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bildiğiniz gibi okullarımızın tamamının Temiz Belgesi aldığını paylaşmıştık. Şimdi yeniden bu Temiz Belgesi gündeme geliyor. Bu doğrultuda da her bir okulumuzda denetçilerimiz incelemeler yapıyorlar. Daha önce de paylaşmıştım, Türkiye'de 3 bin 300 civarında denetçimiz var. Şimdi bu arkadaşlarımıza 1200 yeni denetçi arkadaşımız daha ekleniyor.
4
Onlarla beraber Okulum Temiz Belgesi'ni ağustos ayının sonundan itibaren de tamamlamış olacağız ve böylece okullarımızın bir ihtiyacı varsa bunları da okul açılmadan önce halletmiş olacağız. Bu çerçevede elbette bu görev, yani okulların açılması il ve ilçe yöneticilerimiz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz tarafından her türlü hazırlıklar sürdürülüyor. Bu aynı zamanda bir toplumsal ödevdir. Aşı olarak hem kendimizi korumak hem de okulların açılması noktasında yol açmak söz konusu. Bütün toplumumuzun desteğini bekliyorum, sağduyulu davranmalarını bekliyorum."