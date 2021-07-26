Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk'tan önemli açıklama

Onlarla beraber Okulum Temiz Belgesi'ni ağustos ayının sonundan itibaren de tamamlamış olacağız ve böylece okullarımızın bir ihtiyacı varsa bunları da okul açılmadan önce halletmiş olacağız. Bu çerçevede elbette bu görev, yani okulların açılması il ve ilçe yöneticilerimiz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz tarafından her türlü hazırlıklar sürdürülüyor. Bu aynı zamanda bir toplumsal ödevdir. Aşı olarak hem kendimizi korumak hem de okulların açılması noktasında yol açmak söz konusu. Bütün toplumumuzun desteğini bekliyorum, sağduyulu davranmalarını bekliyorum."