Okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer'den açıklama

Okullar ne zaman açılacak sorusu Eylül ayına kısa bir süre kala, yüz yüze eğitime dair detayları öğrenmek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. 2021-2022 eğitim yılının ilk yarısının ne zaman başlayacağını merak eden öğrenciler, bir yandan da eğitimin yüz yüze mi yoksa online mı olacağını araştırıyor. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yüz yüze eğitimde alınacak tedbirleri belirledi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte, o detaylar