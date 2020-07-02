Okullar ne zaman açılacak? Bakan Koca'dan son dakika okulların açılış tarihi açıklaması
'Okullar ne zaman açılacak?' Okulların açılacağı tarih, gündemde yer almaya devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası, koronavirüs gündemine dair değerlendirme yapan Koca, okulların açılış tarihinin salgının seyrinin belirleyeceğini söyleyerek, okulların önümüzdeki dönemde dijital ortamda eğitimi yapma noktasında olduğunu hatırlattı. İşte, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 2020 2021 okulların açılış tarihiyle ilgili yaptığı açıklamanın detayları.
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Corona virüsü nedeniyle mart ayında okullarda başlayan dijital eğitim haziranda sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulların yeni dönemde eylül ayında açılacağını işaret ederek takvimin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacağını ifade etmişti. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılış tarihiyle ilgili konunun Bilim Kurulu'nda gündeme gelmediğini söyledi.
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca muhabirlerin 'okullar açılacak mı? sorusu üzerine şunları söyledi;
Okulların açılmasına zaman var. Bilim Kurulu'nda şu an bu gündeme gelmedi. Salgının seyri bunu belirler. Bu anlamda alınması gereken öneri anlamında paylaşmış oluruz. Okulların önümüzdeki dönemde dijital ortamda eğitimi yapmak noktasında bir hazırlık içinde olduğunu biliyoruz. Bu hastalık dönemi için değil genel anlamda olduğunu biliyoruz. O dönem geldiğinde Bilim Kurulu önerisini paylaşmış olur.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından şu açıklamalarda bulunmuştu.
"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir." dedi.
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BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitim gündemine dair değerlendirmeler yaptı. Telafi eğitiminin hemen arkasından okulların açılmasının planlandığını dile getiren Selçuk, Kovid-19 süreci dolayısıyla şimdiden net tarih vermenin doğru olmayacağını, sürecin açıklanan verilere göre değişebileceğini ifade etti.
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Selçuk, "Vaka sayısının artması veya salgının devam etmesi durumunda eğitim öğretim yılının eylülde açılmama veya uzaktan eğitimin kalıcı olma ihtimali var mı" sorusu üzerine, bugün buna yanıt vermenin kolay olmadığını söyledi.
Bakan Selçuk, gelecek dönemde telafi eğitiminin teknik ayrıntıları hakkında daha geniş bilgiler paylaşacaklarını açıklayarak, velilerin bu konuda endişe yaşamaması gerektiğini vurguladı.