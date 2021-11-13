Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor? 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı takvimi

Milli Eğitim Bakanı Özer'den 'ara tatil' mesajı Milli Eğitim Bakanı Özer, Ara Tatil nedeniyle vido mesaj yayınladı. Bakan Özer, çocuklar ve Türkiye için her türlü tedbiri alarak okulları açık tutma kararlılığıyla 6 Eylül’de başlattıkları Yüz Yüze Eğitim sürecine 15-19 Kasım'ı kapsayan 9 günlük 'ara tatil' ile mola vereceklerini belirtti.



Ara tatilin sağlıkla geçmesini temenni eden Özer, "Bildiğiniz gibi 1,5 yılı aşkın uzun bir aradan sonra 6 Eylül'de sınıflarımızda buluştuk. Geride bıraktığımız bu 2 aylık süreçte hepinizin üstün gayret ve dikkatiyle yüz yüze eğitime ülkemiz genelinde büyük bir özenle devam etmeyi başardık. Bu başarıda şüphesiz, Covid-19 salgınına karşı sizlerin, velilerimizin, öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin aldığı olağanüstü tedbirlerin; aşılanma konusunda gösterilen fevkalade hassasiyetin büyük katkısı var. Her türlü desteğiyle yüz yüze eğitim kararımızı sürdürmemize katkı sunan herkese ve bu süreçte eğitimin kahramanları olan öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.