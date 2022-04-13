Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil bitiş tarihi ne zaman... İşte MEB'in belirlediği takvim

Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatilini yapacak. Pek çok öğrenci ve veli de tatilin bitiş tarihini araştırıyor. İşte, nisan ara tatili hakkında ayrıntıları...