Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil bitiş tarihi ne zaman... İşte MEB'in belirlediği takvim

Okullarda ikinci ara tatil için son ders zili çaldı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci ara tatilini yapacak. Pek çok öğrenci ve veli de tatilin bitiş tarihini araştırıyor. İşte, nisan ara tatili hakkında ayrıntıları...
Yaklaşık 18 milyon öğrenci için bahar dönemi ara tatili bugün başlıyor. Ara tatil 11-15 Nisan arasında yapılacak.
2021- 2022 eğitim öğretim yılının 11-15 Nisan arasında yapılacak ara tatili sebebiyle MEB’in sosyal medya hesabından öğrenci ve öğretmenlere ara tatil mesajı gönderen Bakan Özer şu ifadeleri kullandı:
“Eğitim milli meselemizdir ilkemizle sürdürdüğümüz yüz yüze eğitim kararlılığımıza her türlü emek ve çabasıyla destek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize huzur ve esenlikle geçirecekleri bir ara tatil diliyorum. Okullarımızda sağlıkla yeniden buluşmak temennimizle…”