MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriOkullar ne zaman açılacak, açılacak mı2021? MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması!
GeriGündem Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı2021? MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 01 Mayıs 2021 - 22:52 | 

Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı2021? MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması!

Okulların ne zaman açılacağı, online eğitim sürerken merak konusu oldu. Tam kapanma döneminde tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar sürecek uzaktan eğitim kararı alınırken, gözler yüz yüze eğitim takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, karneleri öğrencilere yüz yüze vermek istediklerini vurgulayarak, temmuz ayını işaret gösterdi. Bakan Selçuk, "Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak." dedi. Peki, okullar ne zaman yüz yüze açılacak? İşte, yüz yüze eğitim tarihi ve karnelerin alınacağı tarih ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih, milyonlarca veli ve öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Eğitim öğretim takviminde tam kapanma süreci ile değişiklik yapıldı. Tüm kademelerde 17 Mayıs 2021'e kadar uzaktan eğitimin başlayacağı bildirildi. İkinci dönemin tamamlanmasına haftalar kala yüz yüze eğitim için beklentileri arttıranlar, MEB'in açıklamasına odaklandı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk 17 Mayıs'tan sonra yüz yüze eğitimin hangi sınıflarda başlayacağının bir iki hafta içinde netleşmeye başlayacağını belirtti.

2OKULLAR YÜZ YÜZE NE ZAMAN AÇILACAK

OKULLAR YÜZ YÜZE NE ZAMAN AÇILACAK?

Okulların açılacağı tarihle ilgili Milli Eğitim Bakanı Selçuk 17 Mayıs'tan sonra durumun netleşeceğini belirtti. Yüz yüze eğitimin başlayacağı tarih ile ilgili net açıklamaların 17 günlük kısıtlama sonrası gelmesi ön görülüyor.

3KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

kurumlarında yarın saat 19.00'dan 17 Mayıs 2021'e kadar sürecek uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu ve eğitim gündemindeki soruları yanıtladı. Selçuk şunları ifade etti;

"Ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12. sınıfların sınavlarının tamamı bitti. Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak."Selçuk, LGS takviminde bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin bir soruya karşılık, "Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da 'Biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine ilişkin herhangi bir kararımız söz konusu değil. Belirlenen tarihlerde yapılacak." dedi.

Öğretmenlerin aşılanmasının 24 Şubat'ta başladığını anımsatan Selçuk, 425 bin 500 öğretmene aşı randevusu açıldığını hatırlattı.

Selçuk, okulların 2 Temmuz'a kadar açık olacağını hatırlatarak, "Yazın dileyen veliler çocuklarının matematik kampı, kursu ya da yaz okulları ya da televizyondaki destek çalışmaları ve EBA internetteki aktivitelerle desteklenmesi konusunda yüzlerce etkinlik görecekler." diye konuştu.

4TAM KAPANMADA ÖĞRETMENLER OKULA GİTMEYECEK

TAM KAPANMADA ÖĞRETMENLER OKULA GİTMEYECEK

Tam kapanma sürecinde öğretmenlerin okula bir gün devam etme zorunluluğunun da bulunmayacağını vurgulayan Selçuk, bu süreçte okul müdürlerinin de okula gitmeyeceğini söyledi.

Salgın sürecinde öğrencilere 750 bine yakın 25 GB interneti olan tablet dağıttıklarını belirten Selçuk, tablet dağıtımına ve EBA Destek Noktaları'na ilişkin çalışmaların da devam ettiğini anlattı.

Evde kapalı kalan çocukların psikolojilerine ilişkin çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Selçuk, bakanlık olarak akademik açıkları kapatmak konusunda hızlı yol alabileceklerini ancak sosyal-duygusal problemlerin iyileştirilmesinin uzun soluklu çalışmalar gerektirdiğini vurguladı.

5

Lise öğrencileri üzerine yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarına değinen Selçuk, araştırmada öğrencilerin yüzde 21,8'inin "kendimi başkalarından daha fazla soyutlamaya başladım", yüzde 19,7'sinin "uyumakta zorluk çekmeye başladım", yüzde 15,6'sının ise "beslenme konusunda sorunlar yaşamaya başladım" gibi açıklamalar yaptıklarını aktardı.

Bu konuda psiko-sosyal destek hattının çalışmalarını sürdüğünü, psikolojik danışmanların 24 saat hizmet verdiğini, ayrıca Ulusal Destekleme Programı'nda (UDEP) bu desteklerle ilgili önemli başlıklar bulunduğunu anlatan Selçuk, bunun yanında yayınlar, videolar ve öğretmen eğitimleri yaptıklarını ifade etti.

Selçuk, salgın sürecinde kendisinin de 560 bin dolayında öğretmen ile uzaktan erişimle görüşme fırsatı bulduğunu anlattı.

Selçuk, salgın sürecinde kendisinin de 560 bin dolayında öğretmen ile uzaktan erişimle görüşme fırsatı bulduğunu anlattı.

"Tam kapanma sürecinde, öğretmenlere ve öğrencilere tavsiyeleriniz neler olur" sorusu üzerine Bakan Selçuk, "Benim en çok üzüldüğüm şey çocukların hayatından iki bahar geçti. 'Bunun eğitimle ne alakası var' denilebilir ama baharın geçmesi çok önemli, baharda kapalı kalmak çok önemli, insan hayatında büyük bir kayıp bence. Bu konuda çocuklarımızın elbette dışarı çıkması, fiziksel aktiviteleri çok önemli. Çocuğun gelişiminde fiziksel hareket, duygusal etkileşim ve zihinsel birtakım etkinlikler, bu üçünün dengeli olması lazım." diye konuştu.

Evde de olsa çocuklara hareket etme, sosyal duygusal olarak rahatlatıcı etkinlikler yapma, arkadaşlarıyla uzaktan yöntemlerle bir araya gelme, anne babalar ile çeşitli oyunlar oynama, kitap okuyup müzikle uğraşma, EBA TV'de eğlenceli etkinlikleri takip etme tavsiyesinde bulunan Selçuk, çocukların ev işlerinde sorumluluk almasının da önemine işaret etti.

Bu yıl ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin dışında yeni alım yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

6

"Daha çok atama olması, daha çok meslektaşımızla beraber olmak, elbette hepimizin arzusu. AK Parti döneminde de hep 40 bin ve üzerinde atamalar yapıldı. Bu sene için salgından kaynaklanan bir takım sorunlar ve bütçe olanakları ile ilgili bazı problemler, bütün bunlardan dolayı 20 bin kısıtı geldi, ama her zaman bizim işimiz, koşturmacamız bunun artması ile taleplerde bulunmak, görüşmeler yapmak. Bizim işimiz bu. Biz öğretmenlerimiz adına bu işin takipçisiyiz tabii ki. Her birinin umuda, işe ihtiyacı var. 'Verin bizim öğrencilerimizi' diyorlar. Bu ne kadar güzel bir duygu ve talep. Bu konuda da bizim elimizden geleni fazlasıyla yapmamız gerekiyor ve bunun için çok uğraşıyoruz. İmkanlar ölçüsünde yeni fırsatlar doğduğunda tabii ki olur, niye olmasın. Ama şu anda 20 bin ile kısıtlıyız."

Karneleri öğrencilere yüz yüze vermek istediklerini vurgulayan Selçuk, karne verilmemesinin yüz yüze olmaması halinde dijital karnenin de hazır olduğunu söyledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi