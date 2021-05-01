Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı2021? MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması!

Lise öğrencileri üzerine yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarına değinen Selçuk, araştırmada öğrencilerin yüzde 21,8'inin "kendimi başkalarından daha fazla soyutlamaya başladım", yüzde 19,7'sinin "uyumakta zorluk çekmeye başladım", yüzde 15,6'sının ise "beslenme konusunda sorunlar yaşamaya başladım" gibi açıklamalar yaptıklarını aktardı.
Bu konuda psiko-sosyal destek hattının çalışmalarını sürdüğünü, psikolojik danışmanların 24 saat hizmet verdiğini, ayrıca Ulusal Destekleme Programı'nda (UDEP) bu desteklerle ilgili önemli başlıklar bulunduğunu anlatan Selçuk, bunun yanında yayınlar, videolar ve öğretmen eğitimleri yaptıklarını ifade etti.
Selçuk, salgın sürecinde kendisinin de 560 bin dolayında öğretmen ile uzaktan erişimle görüşme fırsatı bulduğunu anlattı.
Selçuk, salgın sürecinde kendisinin de 560 bin dolayında öğretmen ile uzaktan erişimle görüşme fırsatı bulduğunu anlattı.
"Tam kapanma sürecinde, öğretmenlere ve öğrencilere tavsiyeleriniz neler olur" sorusu üzerine Bakan Selçuk, "Benim en çok üzüldüğüm şey çocukların hayatından iki bahar geçti. 'Bunun eğitimle ne alakası var' denilebilir ama baharın geçmesi çok önemli, baharda kapalı kalmak çok önemli, insan hayatında büyük bir kayıp bence. Bu konuda çocuklarımızın elbette dışarı çıkması, fiziksel aktiviteleri çok önemli. Çocuğun gelişiminde fiziksel hareket, duygusal etkileşim ve zihinsel birtakım etkinlikler, bu üçünün dengeli olması lazım." diye konuştu.
Evde de olsa çocuklara hareket etme, sosyal duygusal olarak rahatlatıcı etkinlikler yapma, arkadaşlarıyla uzaktan yöntemlerle bir araya gelme, anne babalar ile çeşitli oyunlar oynama, kitap okuyup müzikle uğraşma, EBA TV'de eğlenceli etkinlikleri takip etme tavsiyesinde bulunan Selçuk, çocukların ev işlerinde sorumluluk almasının da önemine işaret etti.
Bu yıl ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenin dışında yeni alım yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Bakan Selçuk, şunları kaydetti: