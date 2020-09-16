Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 21 Eylül açıklaması
Okullar ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı takvimine göre okulların 21 Eylül Pazartesi günü açılacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunan Milli Eğitim BakanıZiya Selçuk, ilk etapta ilkokul 1. sınıf ve okul öncesi sınıfların okula başlayacağını bildirdi. Yüz yüze eğitimin başlamasına kısa süre kala, öğrenci ve veliler okulların son durumunu merak etmeye başladı. Bakan Selçuk, son paylaşımında okul yönetimlerinin uyum programının 21-25 Eylül 2020 haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar vereceğini duyurdu. Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kademeli eğitimle ilgili bilgiler verdi. İşte, 2020 okulların açılacağı tarihle ilgili açıklamalar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Hem veliler hem de öğrenciler tarafından merakla beklenen tarih olan 21 Eylül'de okullar açılacak mı sorusu cevap arıyor. Koronavirüs önlemleri doğrultusunda başlayacak olan yüz yüze eğitim öğretim programının detayları merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim ile ilgili detayları yaptığı açıklamada paylaştı. Peki bu yıl okullar ne zaman açılacak? İşte Bakan Selçuk'tan gelen açıklama ve yüz yüze eğitimin detayları
21 Eylül okullar açılacak mı ve 8-12. sınıflar okula gidecek mi soruları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar ne zaman açılacak sorusuna yönelik sosyal medya hesabı üzerinden önemli bir açıklama yaptı.
Bakan Selçuk, Uyum Programının okul öncesi eğitim kurumlarında 30’ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1. sınıflarda ise 30’ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10’ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacağını ifade etti. İşte, okullar ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim ne zaman olacak sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için detaylı bilgiler
2
Abone Ol
Bakan Koca'dan kademeli eğitim açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasıyla ilgili şunları ifade etti;
Okulların açılmasıyla ilgili genel karar alınmıştı. Hazırlık ve 1. sınıfların 21'inde açılmasıyla ilgili bakanlıklar bir çalışma yaptılar. Bu dönemde 2+5 gün şeklinde bir uygulamaya geçilecek. Salgının çok yoğun olduğu illerde ise gerektiğinde Hıfzısıhha kurulları başlatmama kararı alabilir. 2-3 hafta içerisindesin salgının durumu tekrar değerlendirilip ona göre kademeli geçişin olup olmayacağı ya da nasıl olacağı olacağı değerlendirilecek.
3
Abone Ol
MEB'den yüz yüze eğitim için 'uyum programı rehberi'
Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yüz yüze eğitimin ilk haftasında sürecin etkili ve verimli şekilde işlemesi ve tüm okullarda ortak bir dilin yakalanması için "uyum programı rehberi" hazırladı.
Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, okullarda yüz yüze eğitimin ilk haftasında gerçekleştirilecek "Uyum Eğitiminde Dikkat Edilecek Hususlar"ı belirleyerek sürecin etkili ve verimli şekilde işlemesi, tüm okullarda ortak bir dilin yakalanması için rehber hazırladı.
4
Abone Ol
İl Müdürlükleri kanalıyla tüm okullara ulaştırılan rehberde, öğrenciler, öğretmenler, veliler ve okul yöneticileri için planlanan tedbirler tüm detaylarıyla paylaşıldı.
Okul yönetimlerinin, 21-25 Eylül haftasında hangi gün olacağına öğretmenlerle birlikte karar vereceği uyum programı, okul öncesi eğitim kurumlarında 30'ar dakikalık 5 etkinlik saati olacak şekilde 1 gün, İlkokul 1'inci sınıflarda ise 30'ar dakikalık 5 ders saati ve aralarda 10'ar dakikalık teneffüsler olacak şekilde 1 gün üzerinden planlanacak.
İmkan ve şartlara göre sınıf mevcudunun sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde iki ayrı gruba ayrılması sağlanıp her grubun okula uyum programının birbirinden farklı günlerde olmasına özen gösterilecek. Teneffüs saatlerinde öğrencilerin sosyal mesafeye uymaları için gerekli yönlendirmeler yapılacak.
Velilerinin isteğiyle okulda yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler tespit edilerek bu öğrencilerin eğitimlerine yönelik tedbirler okul yönetimleri ve öğretmenlerle birlikte alınacak. Bütün öğrenciler, uzaktan eğitim çalışmalarını düzenli takip etmeleri konusunda yönlendirilip desteklenecek.
5
Abone Ol
Okullara ziyaretçi kabul edilmeyecek
Bu süreçte okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek, zorunlu durumlarda ise ziyaretçinin kaydı tutularak tedbirler doğrultusunda kabulü sağlanacak.
Okul Öncesi ve İlkokul 1. Sınıflar Uyum Programı Etkinliklerinde, çocuklar sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilecek. Hijyen, sosyal mesafe, korku ve kaygılardan kurtulma gibi etkinliklerin yanı sıra öğrencilerin okulu ve çalışanları tanımalarına yönelik etkinlikler düzenlenecek.
"Sağlık Olmadan Eğitim Olmaz" parolasıyla hazırlanan etkinliklerde, eğitimle ilgili tüm paydaşların uyması gereken hususlar ve beklentiler yer alacak.
Okula uyum programı kapsamında yararlanılabilecek kaynakların da paylaşıldığı rehberin son bölümünde uyum programında uygulanacak örnek etkinliklere de yer verildi.
6
Abone Ol
Bu doğrultuda, öğretmenlerin kendi özgün çalışmalarına yön verecek örnek başlıklar "Çocukların Tanışma Etkinliği, Sağlıklı Yaşam Etkinlikleri (Hijyen Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Sınıf İçi) Ailelerin Tanışma Etkinliği, Korku ve Kaygılardan Kurtulma Öğrenme
Merkezlerini/Okulun Bölümlerini Tanıtma Etkinliği, Sınıf Kurallarını Tanıtma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Beslenme Kurallarına Uyma), Sosyal Mesafe Kurallarına Uyma Etkinliği (Okul Dışı), Okulu ve Çalışanlarını Tanıma Etkinliği, Sağlıklı Yaşama Etkinliği (Okul Sonrası Beslenme ve Hijyen)" şeklinde sıralandı.
İlkokul 1'inci sınıf öğretmenleri, okullardaki yüz yüze eğitimde yeni normale uyum aşamasında veli iletişimini güçlendirmek için ülke genelinde çevrim içi veli toplantılarına başladı.
7
Abone Ol
Bakan Selçuk'un velilere mesajı
Bakanlık tarafından hazırlanan sunum eşliğinde gerçekleştirilen toplantıların açılışında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da velilere video mesajı gösteriliyor.
Mesajında, tüm velilerin çocuklarının okula başlayacağı ilk güne ilişkin hayali bulunduğunu ve hiçbir velinin böyle bir başlangıcı hayal etmediğini belirten Bakan Selçuk, tüm dünyanın yaşadığı ortak bir sorunla karşı karşıya olunduğunu ve dünyanın her yerinde eğitimin aynı sorunla baş ettiğini vurguladı.
Salgının başından bu yana tüm ülkeleri izlediklerini, süreci çok yakından takip ettiklerini ve tüm kararlarını Bilim Kurulunun rehberliğinde aldıklarını ifade eden Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:
8
Abone Ol
"Şu an itibarıyla dünyanın pek çok ülkesinde çocuklar, okullarındalar ve alınan tedbirlerle ders başındalar. Biz ülkemizde daha kontrollü bir açılıştan yana olduk ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizin, bir süre diğer kademelerdeki öğrencilerimizle bir araya gelmeyeceği bir uygulama üzerine çalıştık. Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitimin birlikte yürüyeceği bir planlama yaptık. Okullarımızı, yüz yüze eğitim için tüm detaylarıyla hazırladık. Uzaktan eğitimi ise çocuklarımızın severek ve ilgiyle takip edebilecekleri bir şekilde tasarladık."
Konuya ilişkin detayların öğretmenler tarafından velilerle paylaşılacağını, kendisinin de bir öğretmen olarak velilere söylemek istediği şeyler olduğunu belirten Selçuk, şöyle devam etti:
"Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Salgının getirdikleri her evde başka türlü yaşanıyor ve hepimizi farklı etkiliyor. Belirsizlik duygusu bizleri yorabilir, kaygılandırabilir. Ancak çocuklarımız için bu kaygıyı iyi yönetmek durumundayız. Bu demek değil ki yaşananları yok sayacağız ve hiçbir şey olmamış gibi davranacağız. Kendinizi de çocuğunuzu da bunun için zorlamayın. Bırakın rahatça anlatsın çocuğunuz, bu konulardaki duygu ve düşüncelerini. Onları dinleyin, rahatlamalarına izin verin."
9
Abone Ol
Çocukların yanında korku ve kaygı dolu konuşmalar yapılmaması gerektiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:
"Bazı ailelerde duyuyorum, günlük vaka ve vefat sayıları çocukların yanında rahatça konuşuluyor. Çocuklarımızın salgının seyrini bilmeye ihtiyaçları yok. Onların bilmesi gereken bu salgından kendilerini korumaları için gerekli tedbirler. Ayrıca ebeveynlerinin, öğretmenlerinin, sağlık kurumlarının ve devletin tüm imkanlarıyla kendilerinin yanında olduğunu bilmeye ihtiyaçları var. Yalnız olmadıklarını içselleştirmeli kuzularımız. Hepimiz buradayız ve yanlarındayız. Bunu lütfen siz de aklınızdan çıkartmayın. Biz öğretmeniz. Hepimiz eğitim için, çocuklarımızın bugünü ve geleceği için eğitim aldık. Bunun için çalıştık, bunun için buradayız. Çocuklarımızın bu dönemi en az eksikle kapatması için var gücümüzle çalışmak boynumuzun borcu. Sizlerin yardımı, desteği, iş birliği ve birbirimizle kuracağımız sağlıklı iletişimle yeni eğitim öğretim dönemine başlıyoruz. Aldığımız tedbirlere özeniniz, süreçte bize sağlayacağınız desteğiniz, varlığınız ve sabrınız için şimdiden teşekkür ediyorum."
Selçuk, kendilerine düşen görevleri hakkıyla yerine getirmek için büyük bir çaba içerisinde olduklarını vurguladı.
Velilerden küçük istekleri olduğunu dile getiren Selçuk, "Bu dönem çocuğunuza okuyacağınız bir sayfa kitabın kıymeti ve çocuğunuz üzerindeki etkisi hiçbir dönemle kıyaslanmayacak düzeyde fazladır. Elbette çocuklarımızın serbest zamanlarını verimli geçirmesi için sürekli etkinlikler yapmak durumunda değilsiniz. 'Etkinlikler de tükendi Bakanım' dediğinizi duyabiliyorum. Ancak, az ama çocuğunuzun yaşam becerilerini güçlendirecek nitelikte oyunlar ve etkinlikleri yaşamımızın bir parçası haline getirmeniz, çocuğunuza ev içi sorumluluklar vermeniz bu dönemde hem çocuğunuzun hem sizlerin yararına olacaktır. Son olarak belirtmeliyim ki, öğrenmek isteyen, çocuğunun eğitimini desteklemek isteyen her velimiz ve çocuğumuz için bakanlığımızın platformlarında sınırsız içerikler mevcuttur. Hepsinden azami düzeyde yararlanacağınızı ümit ediyor, çocukların gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.
Özel eğitimde uyum ve yüz yüze eğitime ilişkin detaylar belli oldu
Özel eğitim öğrencilerine yönelik okullarda iki ayrı grup oluşturularak pazartesi-salı ve perşembe-cuma günleri yüz yüze eğitim öğretim yapılarak, çarşamba günleri de uzaktan/canlı eğitime devam edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitim uygulamasına ilişkin özel eğitim kurumlarına yönelik teknik detayları içeren yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül imzasıyla gönderilen yazıya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle MEB'e bağlı resmi ve özel öğretim kurumlarında 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı "yüz yüze ve uzaktan eğitim" imkanlarının birlikte kullanılması ile sürdürülecek.
10
Abone Ol
Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bir kısmının tam zamanlı
kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam edecek olmaları nedeniyle, özel eğitim anaokulları, özel eğitim ana sınıfları, özel eğitim uygulama okulları 1'inci kademede 1'inci sınıfa kayıtlı olanlar ile özel eğitim ilkokulları ve diğer ilkokullar bünyesinde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim sınıflarında 1'inci sınıfa kayıtlı olanlar 21 Eylül Pazartesi günü yüz yüze eğitim ve uzaktan/canlı, diğer sınıf seviyelerinde ise uzaktan/canlı olarak eğitim öğretime devam edecek.
Ancak yüz yüze eğitimde öğrencilerin okula devamının sağlanmasında velilerin tercihi esas alınacak. Velilerin öğrencileri yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan etmesi durumunda öğrenciler uzaktan/canlı eğitime devam edecek.
Yüz yüze eğitim alacak öğrenciler uyum haftasında bir gün, daha sonraki haftalarda ise haftada iki gün olacak şekilde eğitime devam edecek. Bu süreçte yüz yüze eğitimin uzaktan/canlı derslerle desteklenmesi sağlanacak.
Ders süreleri 30 dakikaya azaltılacak, öğrenciler en geç 12.30'da okuldan ayrılacak
Uyum haftasında yüz yüze eğitim faaliyetinde bir şubede bulunan öğrencilerden okulun fiziki şartları ve öğrenci yoğunluğu dikkate alınarak gruplar oluşturulacak. Ders süreleri 30 dakikaya azaltılarak öğrencilerin en geç 12.30'da okuldan ayrılmaları sağlanacak. Ayrıca Kovid-19 ile mücadele kapsamında okullarda öğle yemeği uygulamasına ara verilecek.
11
Abone Ol
Uyum haftasında, özel eğitim anaokulları, özel eğitim ana sınıfları, özel eğitim uygulama okulları 1'inci kademede 1'inci sınıfa kayıtlı olanlar ile özel eğitim ilkokulları ve diğer ilkokullar bünyesinde birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim sınıflarında 1'inci sınıfa kayıtlı olanlardan öğrenci yoğunluğuna göre bir şubeden oluşturulan grup öğrenci/öğrencileri farklı günlerde olacak şekilde bu haftada sadece bir gün uyum etkinliklerine katılacak. Diğer sınıf seviyelerinde ise uyum haftası etkinlikleri aynı yöntemle öğretmenler tarafından uzaktan/canlı ders olarak yapılacak.
21-25 Eylül 2020 tarihleri arasında, uyum etkinlikleri ve öğrencilerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarına (BEP) esas olacak değerlendirme ve performans belirleme çalışmaları yapılacak. Öğrencinin bireysel özelliklerine göre oluşturulacak grup ve bireysel yüz yüze ve uzaktan/canlı ders programı velilerle paylaşılacak. Uzaktan/canlı ders erişimi için gerekli önlemler okul idaresi tarafından alınacak.
Okula uyum etkinlikleri Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sayfasından yayınlanacak "Özel Öğrencilerimiz İçin Uyum Etkinlikleri" kitabından yararlanılarak gerçekleştirilebilecek. Etkinlikler kitabından yüz yüze eğitim için farklı, uzaktan/canlı eğitim için farklı etkinlikleri öğretmenler belirleyerek uygulayabilecek.
12
Abone Ol
Çarşamba günleri okullarda dezenfekte çalışması yapılacak
Yüz yüze eğitime ara verilen çarşamba günleri dezenfekte çalışması yapılacak. Uyum haftası da dahil olmak üzere öğretmenler tarafından uzaktan/canlı eğitim faaliyeti bu günlerde de devam edecek.
Uyum etkinliklerinin uygulanması esnasında din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, bilişim gibi branş ve alan öğretmenleri de okul idaresi tarafından görevlendirilecek. Uyum haftası ve daha sonraki tüm süreçte öğretmenlerin ek ders mağduriyeti yaşamaması için gerekli koordine okul idaresince yapılacak.
28 Eylül'den sonraki haftalarda yüz yüze eğitim gören sınıflarda eğitim öğretim, ders süreleri 30 dakikaya azaltılarak ve en geç 12.30'da öğrencilerin okuldan ayrılmaları sağlanarak iki grup oluşturularak devam edecek. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan özel eğitim sınıfı öğretmenleri, 1'inci sınıf seviyesindeki öğrenci/öğrencilerden bir grup oluşturarak iki gün yüz yüze eğitim uygulaması yapacak. Diğer sınıf seviyelerindeki öğrencilerine ise uzaktan/canlı olarak eğitim verecek.
Yüz yüze eğitim gören öğrenci gruplarından ilki pazartesi-salı, ikinci grup ise perşembe-cuma günleri yüz yüze eğitim öğretim yapacak. Okul idaresi koordinesiyle öğretmen tarafından yüz yüze eğitim verilen grubun dersine, o gün yüz yüze eğitim almayan diğer grup da uzaktan/canlı olarak katılabilecek. Çarşamba günleri her iki grubun da uzaktan/canlı eğitimine devam etmesi sağlanacak.
28 Eylül'den sonra diğer sınıf seviyelerindeki tüm öğrencilere uzaktan/canlı ders uygulaması haftalık ders çizelgeleri doğrultusunda öğretmenleri tarafından yapılacak. Uzaktan/canlı ders planlaması, öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak, gruplar halinde veya bireysel olarak gerçekleştirilecek. Ders sürelerinde kısaltma yapılabilecek ve tüm öğrencilere ulaşılmaya azami özen gösterilecek.
13
Abone Ol
Uzaktan/canlı ders planlaması öğretmenler tarafından velilere bildirilerek veli takibi sağlanacak. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul müdürlükleri, tüm engel grubundaki öğrencilerin sağlıklı olarak eğitim faaliyetlerinden faydalanmasını yerel imkanlar dahilinde en iyi şekilde sağlamakla yükümlü olacak.
Özel eğitim okulları uygulama/meslek dersleri, uzaktan/canlı olarak MEB'e ait dijital platformlarda oldukça zengin içerikleri bulunan uygulama ve örnek ders videoları ile gerçekleştirilecek. Bu dersler MEB'in talimatları doğrultusunda ileri tarihlerde yüz yüze yapılabilecek.
Evde ya da hastanede eğitim alan öğrenciler için öğretmen görevlendirilecekÖzel eğitim meslek liselerinde de (işitme ve bedensel engelliler meslek liselerinde) uyum etkinlikleri, uyum haftası örnek ders çizelgesine göre uzaktan/canlı olarak yapılacak. 28 Eylül'den sonra ise iki gruba ayrılan öğrencilere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda kabul edilen ve bu okullarda uygulanan Anadolu Meslek Programı haftalık ders çizelgesi doğrultusunda dersler, uzaktan/canlı eğitimle verilecek.
Evde ya da hastanede eğitim alan öğrencilerin durumları e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'nde eksiksiz bir şekilde işlenerek, bu öğrencilere ait ders programları ile öğretmen görevlendirmeleri yapılacak. Evde eğitim kararı bulunan öğrencilerden anaokulu/sınıfı ve 1'inci sınıf seviyesinde olanlar için yüz yüze eğitim yapılacak. Bu sınıflar seviyesinde evde eğitim alan öğrenciler için de yüz yüze eğitim koşulları aynı şekilde uygulanacak. Diğer sınıf seviyelerinde evde eğitim alan öğrenciler, kayıtlı olduğu sınıf öğretmeni kontrolünde ve kendi sınıf seviyesindeki uzaktan eğitim programını izleyecekler.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce "www.orgm.meb.gov.tr", "tid.meb.gov.tr", EBA ve mobil uygulamalar ile YouTube ve Instragram gibi dijital platformlardan hazırlanan içerikler kaynak olarak kullanılabilecek. Ayrıca EBA TV için hazırlanan ve haftalık 20 ders saati olarak planlanan özel eğitim öğrencilerine yönelik ders videoları da öğretmenler tarafından öğrencilerin bireysel ihtiyacına göre velilere bildirilerek programlara dahil edilecek.
Hazırlanan psikososyal destek programı tüm öğretmenler tarafından yüz yüze eğitim ya da uzaktan eğitim yoluyla uygulanarak öğrenci ve velilere psikososyal destek hizmet sağlanacak. Ayrıca "Özel Öğrencilerimiz İçin Uyum Etkinlikleri" kitabında yer alan veli etkinliklerinden de faydalanılabilecek.
Okullarda hijyen için gerekli olan koşulların sağlanmasına yönelik iş ve işlemler, "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu" ile Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca yayınlanan "Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" doğrultusunda yapılacak. Bununla birlikte MEB tarafından hazırlanan "Öğrenci Bilgilendirme Rehberi, Veli Bilgilendirme Rehberi ile Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberi" içerikleri ilgililerle paylaşılarak bilgilendirme yapılacak ve farkındalık oluşturulacak.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı tüm özel eğitim okul ve kurumlar, "Okulum Temiz" belgelendirme programı kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirerek, söz konusu belgeyi almaları için çalışmalarını tamamlayacak.
Okullarda veliler için öğrencilerle temasta bulunamayacakları bölüm oluşturulacakÖzel eğitim ihtiyacı olan bazı öğrencilere, yüz yüze eğitimde maske takma ve sosyal mesafeye uyma konusunda sorunlar yaşanabileceği göz önünde bulundurularak, öğretmenler tarafından bu alışkanlığın kazandırılmasına çalışılacak.
Öğrenci iş ve işlemlerinin gerçekleştirildiği e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ile ilgili kayıt, nakil, sınıf yükseltme, sınıf atlatma gibi sorunlar öncelikli olarak il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla çözülecek, varsa çözülemeyen durumlar valilikler aracılığıyla MEB'e iletilecek.
Okul servis araçlarında yüz yüze eğitime devam edecek öğrencilerin oturma şekli sosyal mesafeyi koruyacak ve birbirleriyle teması engelleyecek şekilde düzenlenecek. Ayrıca velilerin okul servislerine binmesi yasaklanacak, mücbir sebeplerle okul servisine binmeleri gerektiğinde maske takmaları ve belirtilen koltuk dışında bir koltuğa oturmamaları sağlanacak. Okul servis araçlarıyla yürütülen taşıma hizmetinin takibi milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.
Yüz yüze eğitime devam eden öğrencisinin durumu nedeniyle zorunlu olarak okulda bulunması gereken veliler için öğrencilerle temasta bulunamayacakları bir bölüm oluşturulacak. Velilerin okulda bulundukları süre boyunca maske takmalarının zorunlu olacak. Velilerden hijyen kurallarına uymaları konusunda hassas davranmaları istenecek.