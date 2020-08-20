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GeriGündem Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? Okulların 21 Eylül'de açılışı için Bakan Koca ve Bakan Selçuk'tan açıklama!
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Hürriyet
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Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 20:13 | 

Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? Okulların 21 Eylül'de açılışı için Bakan Koca ve Bakan Selçuk'tan açıklama!

Okullar ne zaman açılacak sorusu için pek çok merciden art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nı doğrudan ilgilendiren bir konu olmasına karşın Sağlık Bakanlığı'nın görüşlerinin de önem arz etmesi dolayısıyla belirli dönemlerde açıklama yapan her iki bakanlık, 2020 okulların açılış tarihi hakkında bazı bilgiler aktarıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından 21 Eylül okulların açılış tarihiyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içerisindeyiz" dedi. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre okullar ne zaman açılacak ve okulların açılış tarihi net olarak belli oldu mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler..

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Okullar ne zaman açılacak? sorusunun yanıtı koronavirüs pandemisinde öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. 2020 2021 eğitim öğretim dönemiyle ilgili geçen hafta açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitim için 21 Eylül'ü işaret etti. Bilim Kurulu toplantısı sonrası salgının seyrine yönelik açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okulların açılmasından yana yaklaşım içinde olduklarını ifade etti. İşte, okulların açılışıyla ilgili bilgiler.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle, geçtiğimiz dönem mart ayında öğrenciler uzaktan eğitim sistemine başlamış, haziran ayına kadar bu süreç devam etmişti. Bu yıl okulların açılacağı tarih merakla beklenirken, Milli Eğitim Bakanlığı, 31 Ağustos 2020 tarihinde uzaktan eğitim ile okulların açılacağını 21 Eylül'de de aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin başlayacağını bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içindeyiz." dedi.

2OKULLAR 21 EYLÜLDE AÇILACAK MI
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OKULLAR 21 EYLÜL'DE AÇILACAK MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, okulların açılmasıyla ilgili şunları belirtti;

Milli Eğitim Bakanlığımız ile Bilim Komisyonumuzun özellikle eğitimle ilgilenen halk sağlığı ekibi sürekli iletişim halindeler, çalışıyorlar. Biz, 21 Eylül'de okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içerisindeyiz.

Eğitim konusunu gelecek haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı ile netleştireceklerini dile getiren Koca, "Genel anlamda 21'inde eğitimin temelde başlaması esas ama eğer salgındaki seyir farklı seyrederse, kademelendirme yöntemiyle de Milli Eğitim Bakanlığımızla bu konuyu konuşarak Bilim Kurulumuzun önerisi doğrultusunda bir noktaya gelinmiş olur." dedi.

3MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TAKVİMİ DUYURDU
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TAKVİMİ DUYURDU

Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. demişti.

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Selçuk sözlerini söyle sürdürmüştü;

Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."

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