Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? MEB’ten yüz yüze eğitime ara verilmesi hakkında açıklama
Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni kararlar ile ilgili açıklamalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu uzaktan eğitimin detayları Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından duyuruldu. Peki, okullar yeniden yüz yüze eğitim ile ne zaman açılacak? İşte MEB tarafından yapılan son açıklama
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Okulların açılış tarihi ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığındaki kabine toplantısında alınan karar gereği, 20 Kasım Cuma gününden itibaren resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek. MEB tarafından yayımlanan yeni duyuruda, hangi tarihten itibaren sınavların; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılmasının planlandığı açıklandı.
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' konusunda genelge gönderildi. MEB'den gelen genelgede, ''4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların; ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır.'' ifadeleri kullanıldı.
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UZAKTAN EĞİTİMİN DETAYLARI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Aralık 2020'ye kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak, sınavlarla ilgili planlamalar salgın sürecinin seyrine göre ayrıca gerçekleştirilecek, okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz aracılığıyla öğrencilerimize duyurulacaktır. Öğrencilerimiz, yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacaklardır" dedi.
Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte 112 branşta 812 öğretmenin görev yaptığı, 13 stüdyoda 1653 ders videosunun hazırlanarak yayına sunulduğu TRT EBA Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarının haftalık ders programlarını 18 milyon öğrenci velisinin cep telefonlarına kısa mesaj servisiyle ulaştıracaklarını da bildiren Selçuk, ders yayınlarının öğrencilerin telafi ve pekiştirmelerine imkan sağlamak için günde üç kez tekrarlanarak ekrana gelmeye devam edeceğini söyledi.