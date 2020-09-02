Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? MEB 2020 2021 yüz yüze eğitim tarihini açıkladı
Okullar açılacak mı? sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre, 31 Ağustos Pazartesi günü okullarda başlayan uzaktan eğitim sistemi 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Yüz yüze eğitim için ise 21 Eylül'ü işaret gösteren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu tavsiyelerince belirlenecek olan sınıflarda aşamalı eğitimin başlayacağını ve bu sınıfların henüz belli olmadığını söyledi. Online eğitim devam ederken gözler şimdi yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihte. İşte, 2020 2021 okulların açılacağı tarihle ilgili son dakika gelişmeler.
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Okulların ne zaman açılacağı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen son dakika gelişmeler veliler ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. Özellikle 1. 5. 8. ve 12. sınıfların okula başlayacağı tarih merak edilirken, Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak, bu spekülasyonlar hep yapılıyor. Ricam, sadece resmi kaynaklardan Milli Eğitim Bakanlığının sitesinde ne yazıyorsa odur. " dedi. Selçuk, yüz yüze eğitimin tercihe bağlı olup olmayacağının sorulması üzerine ise velinin insiyatifinin dikkate alınmasının söz konusu olacağını belirtti. Takvime göre 2020 2021 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlaması planlanıyor. İşte, ayrıntılar.
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OKULLAR 21 EYLÜL'DE AÇILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bununla ilgili bir değişiklik yok." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitim konusunda, "Bütün halkımız şunu bilsin. Biz hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız." dedi.
Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçişle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti:
"Bilim Kurulu üyelerine sorular yöneltiliyor. Bu soruların cevabı soruluyor. Bizim de tavsiyesine uyduğumuz, kararlar aldığımız, Kuruldan ya da Sağlık Bakanlığından söz ediyoruz. Bu soruyu sorduğunuzda bunun çok net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı ve o günkü koşullara bağlı olarak bunun, sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor. Böyle bir durumda 3-2 sene önce şunu net olarak söylüyorduk; 'Okullar, şu tarihte açılacak, ara tatil şu dönemde olacak' diyebiliyorduk ama şimdi bunun Milli Eğitim Bakanlığının tek başına karar alıp da söylemesi diğer kurum ve kuruluşlarla paydaşlarla iş birliği içinde alınabilecek bir karar olmasından dolayı mümkün değil. Ama prensipler belirlenmeli."
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Bu konudaki yaklaşımlarını değerlendiren Selçuk, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocukların yüz yüze eğitim almasını tabii ki çok istiyoruz." dedi.Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tabii ki bunun için hazırlık yaptık ve tüm altyapıyı oluşturduk. İzliyorsunuz. Salgının seyrine ilişkin rakamlar ve sayılar yayınlanıyor. Salgının seyrinin nasıl gittiğine ilişkin olarak da okulların ne zaman, nasıl, ne şekilde hangi sınıflarda açılacağının çok net olarak Kurulun tavsiyesi doğrultusunda yapılması söz konusudur. Şöyle düşünün; 'Kurul ve Sağlık Bakanlığı dese ki, 'Bizim şu andaki tablo budur. Okulların tamamının açılmasında sakınca yoktur.' Biz okulları elbette açarız. Kesinlikle 'şu olmaz' dese, bizim buna itiraz ederek, 'Biz bunu söylemenize rağmen tam tersini yapıyoruz' deme durumumuz söz konusu değil. Halkımız şunu bilsin; biz hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riski artan bir karara imza atmayız. Bunun gereği neyse bunu yaparız. Bizim ödevimiz, ortaya çıkabilecek eksiklikleri tamamlamaktır. Bizim ödevimiz, öğretmenlerin ve çocukların sağlık içerisinde toplumda eğitimini almasıdır. 21 Eylül'de hangi sınıflar açılacak, bu spekülasyonlar hep yapılıyor. Ricam, sadece resmi kaynaklardan Milli Eğitim Bakanlığının sitesinde ne yazıyorsa odur. 21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Şu anda bir değişiklik bununla ilgili yok. Salgının seyriyle ilgili kurul herhafta toplandığı ve değerlendirme söz konusu olduğu için, bunu takip edip buna uygun olarak durumumuzu net olarak dikkate alacağız."
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HANGİ SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak yüz yüze eğitime başlayacağının henüz netleşmediğini bildirdi.
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan bilgilendirmede, bir televizyon kanalında yer alan "MEB'den yüz yüze eğitim duyurusu" şeklindeki son dakika haberinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:"21 Eylül'de hangi sınıf düzeylerinin 'aşamalı ve seyreltilmiş' olarak yüz yüze eğitime başlayacağı henüz netleşmemiştir.
Bu konuda Bakanlığımız kaynakları tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.
Bakanlığımız çalışma alanındaki konulara ilişkin resmi iletişim kaynaklarımız tarafından paylaşılmayan, teyit edilmeyen açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel okuldan devlet okuluna geçiş için başvuru oldu mu?" sorusu üzerine, devlet okullarına kitlesel bir geçisin söz konusu olmadığını, tayinler ve bir takım sebeplerle her yıl olan geçişlerin devam ettiğini, bununla ilgili alt yapının hazır olduğunu belirtti.
"Yüz yüze eğitime geçildiğinde seyreltme olacak mı?" sorusunu ise Selçuk, "Yüz yüze eğitime geçildiğinde de günler seyreltilecek, müfredat içeriği seyreltilecek ki bunlar bitti, yapıldı ve elimizde hazır. Çocukların sorumluluğu da bu seyreltilmiş müfredattan olacak. Yani genel olarak hepsinden sorumlu olacak şeklinde bir bakış açısı söz konusu değil." diye yanıtladı.
Yüz yüze eğitimin tercihe bağlı olup olmayacağının sorulması üzerine Selçuk, şunları kaydetti:
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"Bu sadece eğitsel bir problem değil, sosyolojik bir problem aynı zamanda. Bu yüzden de biz velileri zorlayarak 'Herkesin bir mecburiyeti olacaktır.' cümlesini kurmayız. Bunun hukuksal alt yapısını oluşturuyoruz. Bu sıradan bir durum değil, genel bir afet durumu. Salgın döneminde velilerimiz diyelim ki ailesinde kronik rahatsızlığı olan birisi veya başka bir sorun var. Velinin insiyatifinin dikkate alınması söz konusu."
"Bu süreçte EBA TV'den eğitim devam edecek mi?" sorusuna Selçuk, "Tabii ki. Oradaki eğitimden de kati olarak sorumlu olacak. Yüz yüze eğitimden sorumlu olan, okula giden çocuk nasıl sorumluysa uzaktan eğitimde aynı şekilde bir mesuliyet içerecek." cevabını verdi.