Okullar ne zaman açılacak, açılacak mı? 23 Kasım'da 6. 7. 10 ve 11. sınıfların açılacağı iddiasına Bakan Selçuk'tan yanıt
Okulların açılacağı tarih, veli ve öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kademeli eğitim devam ederken 6. 7. 10 ve 11. sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacağı iddia edildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamada, öne sürülen 23 Kasım tarihi için 'Resmi açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar etmeyin' uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kabine Toplantısı okulların açılışıyla ilgili önemli açıklamalar yaparak, salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarının değerlendirileceğini duyurmuştu. Peki, 6. 7. 10 ve 11. sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte, yüz yüze eğitimle ilgili son gelişmeler....
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6. 7. 10 ve 11. sınıflar için okulların açılış tarihi son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Kademeli olarak devam eden yüz yüze eğitim sürecinde, bir çok sınıf haftanın belli günlerinde okullarda ders görmeye devam ediyor. Online eğitime devam eden 6. 7. 10 ve 11. sınıfların ise 23 Kasım'da açılacağı iddia edildi. Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "Bahsi geçen tarihler bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece dikkate alınmamasını istiyoruz" dedi. İşte, detaylar.
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6. 7. 10 ve 11. SINIFLARDA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, düzenlediği basın toplantısında "23 Kasım'da 6, 7, 10 ve 12. sınıflar, 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlayacak doğru mudur?" yönündeki soruya şu şekilde yanıt verdi:"23 Kasım resmi bir açıklama değil... Daha önce de söyledik. Resmi açıklamalar dışındaki açıklamalara itibar etmeyin. Biz de okulların tümüyle açılmasını istiyoruz. Bahsi geçen tarihler bizim tarafımızdan yapılmadığı sürece dikkate alınmamasını istiyoruz"
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitim süreci hakkında açıklama yaptı. Yüz yüze eğitime geçiş konusunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının seyrine göre, önümüzdeki haftalarda diğer sınıfların durumlarının değerlendirileceğini açıkladı.
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İZMİR'DE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk Twitter hesabından İzmir'deki eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili şunları söyledi;
"İzmir'de, deprem sonrası eğitim için öğrenci, öğretmen ve velilerimizin hazır bulunuşluklarının kolaylaştırılması adına eğitim öğretim faaliyetlerimizi bir hafta daha uzaktan eğitimle sürdürme kararı aldık.''
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SINAVLAR DA YÜZ YÜZE YAPILACAK
Hürriyet Eğitim Müdürü Nuran Çakmakçı, köşe yazısında okulların yeni süreçteki işleyişi hakkında bazı bilgiler verdi. İşte, o bilgiler;
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okula devamı zorunlu tutmazken, sınavların yönetmelik gereğince okulda mutlaka yüz yüze yapılacağı mesajını sık sık verdi. Okullarda sınav dönemi geldi. Ancak, bugüne kadar her yıl kasım ortasında başlayan ilk sınavların bu yıl nasıl yapılacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bazı özel okullarda sınav takvimi açıklandı, hatta bazıları sınav yapmaya başladı. Bu hafta bazı okullar velilerine gönderdikleri yazıda, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen mesaj doğrultusunda yazılı sınav takvimlerinin beklemeye alınması talimatı gelmiştir. Bu nedenle 23 Ekim’den itibaren sınavlar beklemeye alınmıştır. Sınavlar ile ilgili yeni bir talimat gelene kadar dersler ilgili sınıflarda yüz yüze, diğer sınıflarda online olarak devam edecektir” dendi.
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Bu açıklamanın ardından bir araştırma yaptım. Pandemi nedeniyle yüz yüze olacak okul sınavlarına yönelik edindiğim bilgilerde farklı senaryolarla karşılaştım.
İlk senaryo şu: Uygulamalı dersler olan müzik, beden eğitimi, resim gibi derslere not verilmesinde bakanlık özellikle ilkokul ve ortaokulda esnek bir program izleyecek. Bu derslerde notlar yüz yüze sınavlarla değil, büyük ihtimalle ödevlerle verilecek. İkinci senaryo ise şöyle: Matematik, fen bilgisi, Türkçe, yabancı dil gibi akademik derslerde mutlaka ve mutlaka yüz yüze yazılı sınav yapılacak. Her zaman olduğu gibi bu derslerde en az iki sınav yapılması esas.
Bakanlık koridorlarında konuşulan senaryolardan biri de bu akademik derslerde iki sınavdan birinin yüz yüze okulda yapılması. İkinci sınavın ise performans veya proje olarak notlandırılması. Buradaki amaç da dezavantajlı gruplara kolaylık sağlamak.