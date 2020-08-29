Okullar ne zaman açılacak, 8. ve 12. sınıflar okula ne zaman başlayacak? MEB 2020 2021 eğitim yılı tarihi

Canlı derslere giren öğretmenlerin üç hafta süresince haftada en az bir kez olmak üzere canlı ders uygulaması ve takibine yönelik planlamalar yapılacak.



Zümreler tarafından öğrencilerin konu ve kazanım eksiklerini gidermelerini sağlamak amacıyla Bakanlıkça hazırlanan konu, kazanım ve kavrama etkinlikleri dışında uzaktan eğitimde kullanılacak materyal ve eğitim içerikleri planlanacak ve uygulanacak.



Uzaktan eğitim süresince planlama ve uygulamalara ilişkin veliler, çeşitli iletişim araçları kullanılarak okul yönetimleri ile okul rehberlik servisleri ve şube rehber öğretmenleri tarafından bilgilendirilecek.



11. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan EBA Akademik Destek Portalı incelenecek, öğrencilere portalın canlı derslerle tanıtımının yapılması, portalın öğrencilerce kullanımının yaygınlaştırılması, portal üzerinden öğrencilerin çalışmalarının takıp edilerek, ödev veya test atamalarının yapılması, çalışmaların raporlaştırılarak okul yönetimi ile paylaşılması sağlanacak.



Hazırlık sınıfında öğrenim görecek öğrenciler ile hazırlık sınıfını bitirip 9'uncu sınıfa geçen öğrencilere kritik konu ve kazanımlarla ilgili canlı ders planlaması yapılacak.