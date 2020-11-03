Okullar ne zaman açılacak? 6. 7. 10 ve 11. sınıflarla ilgili Cumhurbaşkanı'ndan son dakika açıklama

ÖZEL DURUMLULAR İÇİN EVDE SINAV Milli Eğitim Bakanlığı’nın ne olursa olsun önem verdiği en önemli nokta ise her öğrencinin 4’üncü sınıftan itibaren her dersten iki notunun olması. Yüz yüze yapılan sınava girmeyenler ne yazık ki bu yıl başarısız sayılacaklar. İkinci dönem de bu şekilde devam ederse ve öğrenci yıl boyunca okulda yapılan yüz yüze sınavların hiçbirine katılmazsa ya sınıf tekrarı yapacak, ya da sınıfta kalacak.



Sınava katılamayacak özel durumu olan öğrenciler bunu belgelendirirse evinde sınava girecek. Tekrar etmekte fayda var, bütün bunlar yüz yüze ve uzaktan eğitimin bugünkü koşullarda karma olarak devam etmesi halinde geçerli. Pandeminin seyrine göre yeni kararlar alınması söz konusu olursa bu şartlar da yeniden düzenlenecektir.