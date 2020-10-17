Okullar ne zaman açılacak? (5.6.7 ve 9.10.11 sınıflar için) MEB'den yapılan son dakika açıklamaları
Ortaokul 5. 6. 7. sınıflar ve lise 9. 10. 11. sınıflar için okulların başlayacağı tarih, yüz yüze eğitimde ikinci aşamaya geçilmesiyle birlikte aranan internette aranan konular arasında yer alıyor. 12 Ekim Pazartesi günü koronavirüs tedbirlerine uyularak bazı sınıfların ders başı yapmasının ardından gözler MEB'ten ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, diğer sınıflarla ilgili kararın ilerleyen günlerde verileceğini bildirmişti. Peki, lise 9. 10. 11. sınıflar ve ortaokul 5. 6. 7. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte, lise ve ortaokullarda okulların açılacağı tarihle ilgili detaylar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yüz yüz eğitimde açılmayan sınıfların durumu son dakika açıklamalar ile takip ediliyor.
Mart ayından beri devam eden pandemi döneminde, 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına 12 Ekim tarihinde geçildi. İlkokul 2, 3 ve 4’üncü sınıflar, ortaokul 8’inci sınıflar, lise hazırlık ve 12’inci sınıflar, köy okulları ve özel eğitim öğrencileri ilk derslerine girdi. Açılmayan sınıflar için Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada,
"Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz." demişti. Ancak ortaokul 5. 6. 7. sınıflar ve lise 9. 10. 11. sınıfların durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapılmadı.
2
Abone Ol
Sağlık Bakanı Koca: Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki dönemde yüz yüze eğitime geçmekten yanayız" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli il sağlık müdürleri, başhekimler ve saha koordinatörleriyle, Erzurum Şehir Hastanesinde yaptığı değerlendirme toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, daha önce Diyarbakır, Van, İzmir, Samsun ve Adana'da olduğu gibi bugün de Erzurum'da ilgili görevlilerle bir araya geldiğini söyledi.
3
Abone Ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Erzincan, Iğdır, Kars ve Tunceli il sağlık müdürleri, başhekimler ve saha koordinatörleriyle, Erzurum Şehir Hastanesinde yaptığı değerlendirme toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, daha önce Diyarbakır, Van, İzmir, Samsun ve Adana'da olduğu gibi bugün de Erzurum'da ilgili görevlilerle bir araya geldiğini söyledi.
4
Abone Ol
5. 6. 7 SINIFLAR OKULA NE ZAMAN GİDECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kademeli eğitimle ilgili hafta başında açıklama yapmıştı. Erdoğan henüz durumu belli olmayan 5. 6. 7. sınıflar ve diğer sınıflarda okulların açılacağı tarihle ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;
Eğitimde daha önce okul öncesi ve birinci sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı şekilde başlatmıştık. Diğer sınıflarda da uzaktan eğitim yoluyla eğitim öğretime geçilmesini temin etmiştik. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. İlkokul 1. sınıfların yanı sıra 2, 3, ve 4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar çerçevesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda da yine belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek.
Ayrıca özel eğitim okulları ile İl Hıfzıssıhha Kurullarının uygun bulduğu köy okullarında da yüz yüze eğitimin önünde herhangi bir engel olmadığı görülmüştür. Diğer sınıflarla ilgili kararı gelişmelere bakarak önümüzdeki haftalarda vereceğiz. Okula gidecek evlatlarımızdan ricamız annelerinin, babalarının ve tüm aile büyüklerinin sağlığı için temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir.
5
Abone Ol
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili, "Gidişata bakıp salgının seyrini dikkate alıp her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çankırı'da Tüney Şehit Mehmet Demir İlkokulu'nda eğitim öğretim sürecinin ikinci aşamasının başlaması nedeniyle düzenlenen törene katıldı.
Başta Hatay olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarına işaret eden Selçuk, mağdur olan tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
6
Abone Ol
Sembolik olarak bütün öğretmenlere okul bahçelerine geleceğe nefes olsun diye fidan bağışı çağrısı yaptıklarını söyleyen Selçuk, "Görüyorum ki bu okulumuzda da Türkiye'nin her yerinde de bu çağırımıza güzel bir uyum söz konusu." diye konuştu.
Eğitim öğretimin ikinci aşamasına 21 Eylül’den sonra gelindiğini hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti:
"Bu aşamada da bildiğiniz gibi ilkokul 1 ve okul öncesi zaten açıktı. 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarımızla, özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımızın tüm kademelerindeki okulları ve tüm kademelerdeki köy okulları, ilkokul ve ortaokul olmak üzere bugün açılmış bulunuyor. Bu açılış nedeniyle de bugün Çankırı'nın bir köy okulundayız. Hep birlikte okulumuzdaki çocuklarımız ve öğretmenlerimizle beraber bugünü yorumlayıp, 'Bugün için neler yapabiliriz?' sorusunun cevabını arıyoruz."
7
Abone Ol
"Bütün köy okullarımızın açılıyor olmasının sevinci içindeyiz"
Köy okullarıyla ilgili geçen yıldın itibaren yoğun bir çalışma olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, şunları kaydetti:
"Köy okullarımızın geliştirilmesiyle ilgili. Son derece yoğun çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde başka bir güzel çalışma daha söz konusu. Biliyorsunuz köy okullarında öğrenci sayısına bakılmaksızın bütün köy okullarının açık kalması için bir mevzuat tedbiri aldık.
Bu bağlamda da bütün köy okullarımızın ilkokul ve ortaokullarının açılıyor olmasının sevinci içindeyiz. Valiliklerimiz bünyesinde il hıfzıssıhha kurulları, il ve ilçe milli eğitim kurulları okullarımızın açılışı, kapanması ihtiyaçları konusunda bir gayret içindeler. Bu konularda alınacak tedbirlerle de yapılması gereken husus açık."
8
Abone Ol
Öğrenciler için her ihtiyacın dikkate alındığının altını çizen Selçuk, "Bu ihtiyaçlardan bir tanesi de tablet ihtiyacı. Çocuklarımızın elbette ana mecrası EBA televizyonu. EBA televizyonu çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu müfredatın tamamını kapsıyor. Çocuklarımız televizyondan ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilirler. Eğer kaçırırlarsa izleyemezlerse elbette tekrarını izleyebilirler." ifadesinde bulundu.
9
Abone Ol
"Tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor"
Tabletlerin dağıtımıyla ilgili kriterleri daha önce açıkladıklarını anımsatan Selçuk, "Kriterler doğrultusunda illerde okullar marifetiyle tabletlerin dağıtımı bu haftadan itibaren başlıyor ve peyderpey devam edecek.
Elbette sadece bununla kalmıyoruz biliyorsunuz 13 bine yakın EBA destek merkezi kurduk. EBA destek merkezlerinde her birinde 8, 10 bilgisayarın olduğu bir eğitim ortamı var. Çocuklar kendi okullarına değil istediği EBA Destek Merkezi olan evine en yakın okula başvurup gidip bu merkezde istediği kadar çalışabilir, destek alabilir. Burada öğretmenlerimiz de var. Onlar da yardımcı olurlar." dedi.
10
Abone Ol
Bakan Selçuk, evinde çeşitli nedenlerden ötürü çalışma olanağı sınırlı olan çocuklar için ekip arkadaşları ile Türkiye'de bir ayda 13 bine yakın EBA Destek Merkezi oluşturulduklarını da vurguladı.
"Salgının seyrini dikkate alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz"
Selçuk, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilmesiyle ilgili ise şunları söyledi:
"Bundan sonraki süreçte her türlü sağlık kuralına uyarak, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun ortaya koymuş olduğu ölçütlere dayalı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Gidişata bakıp, salgının seyrini dikkate alıp her ne tedbir gerekiyorsa bu konularda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Bugün burada da çocuklarımızın sosyal mesafeye uygun şekilde dezenfektan, temizlik, mesafe, maske ve benzeri bütün ihtiyaç ve kurallara riayet ettiklerini görmüş olmaktan da büyük mutluluk duydum. Onlarla sohbet etme imkanımız oldu. Bu ikinci aşamayı bu köy okulundan açıyor olmanın ayrı bir mutluluğu var."
11
Abone Ol
Bundan sonraki sürecin nitelikli bir eğitime dönüşmesi için her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Selçuk, "Bu tedbirlerimizi alırken de hem dünyayı izliyoruz hem de Türkiye'nin farklı bölgelerindeki ihtiyaçları dikkate alıyoruz. Ben buradan hayırlı uğurlu olsun diyorum." diye konuştu.