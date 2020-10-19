Okullar ne zaman açılacak? 5.6.7 ve 9.10.11 sınıflar için açılış tarihi sorgulanıyor!

Henüz yü yüze eğitime başlamamış öğrenciler için okulların ne zaman açılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında başlayan uzaktan eğitimin ardından yüz yüze eğitime geçiş sürecinin detayları yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını bildirdi. 2. 3. 4. 8. ve 12 sınıflar için ilk ders zili çaldı. Gözler şimdi diğer sınıflarda eğitim alan öğrencilerde. İşte, konuya dair ayrıntılar...